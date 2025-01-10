أ ب: ارتفاع عدد قتلى حرائق الغابات في لوس أنجليس إلى 10

أفادت وكالة "أسوشيتد برس" عن ارتفاع عدد قتلى حرائق الغابات في لوس أنجليس إلى 10". وأتت نيران هذه الحرائق الضخمة التي أجّجتها رياح عاتية على أكثر من 1500 مبنى وأرغمت أكثر من 100 ألف شخص على إخلاء منازلهم.

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