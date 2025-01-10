دوري أن بي ايه: كافالييرز يواصل سلسلة انتصاراته و40 نقطة لغارلاند

الرياص - اسماء السيد - لوس انجليس (الولايات المتحدة) : واصل كليفلاند كافالييرز سلسلة انتصاراته التي رفعها إلى 12 تواليا على وقع تألق نجمه داريوس غارلاند الذي سجل 40 نقطة وقاده لقلب تأخره أمام ضيفه تورونتو رابتورز إلى فوز 132 126 الخميس ضمن مباريات دوري كرة السلة الاميركي للمحترفين (أن بي ايه).

وبعد 24 ساعة من تغلبه على أوكلاهوما سيتي ثاندر متصدر المنطقة الغربية، بدا أن كافالييرز يتجه للتعرض لهزيمة قاسية بعدما تقدم رابتورز بفارق 12 نقطة قبيل نهاية الربع الثالث.

غير أن غارلاند أعاد فريقه إلى أجواء اللقاء في الربع الأخير الذي شهد تسجيل كافالييرز 34 نقطة مقابل 23 للضيوف، وانتزع فوزا مستحقا في الصراع على صدارة المنطقة الشرقية.

وانهى غارلاند المباراة وفي جعبته 40 نقطة، حيث نجح في 14 رمية من أصل 22، منها 14 نقطة في الربع الأخير الحاسم، كما أضاف إلى رصيده التهديفي 9 تمريرات حاسمة.

لم يشكك كيني أتكينسون مدرب كافالييرز في حجم مساهمة غارلاند في الفوز الذي عزز صدارة كليفلاند في الشرق مع أفضل سجل في الدوري برصيد 33 فوزا مقابل أربع هزائم، متقدما بفارق مريح عن وصيفه بوسطن سلتيكس حامل اللقب (27 10).

وأثنى أتكينسون على لاعبه قائلا "لقد حملنا على عاتقه. هذه هي المباراة الأولى طوال العام التي شعرت فيها وكأن لاعبا واحدا حملنا على عاتقه".

وتابع "لم نظهر بصورة جيدة لكنه سيطر على المباراة بمفرده".

وتحمّل غارلاند عبء المباراة مع غياب زميله دونوفان ميتشل للراحة، في حين ساهم إيفان موبلي بـ 21 نقطة و11 متابعة وجاريت آلن بـ 18 نقطة و15 متابعة وصدتين وسرقة.

في دالاس، انتفض مافريكس الذي يعاني من كثرة الاصابات في الربع الاخير من مباراته أمام ضيفه بورتلاند ترايل بلايزرز ليخرج فائزا 117 111.

وافتقد مافريكس لجهود نجميه السلوفيني لوكا دونتشيتش وكايري إرفينغ وبدا انه يتوجه لخسارة جديدة بعدما تأخر بفارق 10 نقاط قبل 4 دقائق من النهاية.

لكن أصحاب الأرض سجلوا 16 نقطة تواليا من دون أي رد من بورتلاند، ليقلبوا الطاولة بفضل تألق بي جيه واشنطن صاحب 23 نقطة وديريك لايفلي الذي سجل 21 نقطة.

في أورلاندو، أنهى يوليوس راندل اللقاء مع 23 نقطة وأضاف أنتوني إدواردز 21 في فوز مينيسوتا تمبروولفز على أورلاندو ماجيك 104 89.

وفي ديترويت، خسر بيستونز أمام غولدن ستايت ووريرز 104 107.

برز في صفوف الفائز بادي هيلد من باهاماس بتسجيله 19 نقطة، بينما أنهى ستيفن كوري اللقاء مع 17 نقطة بعد أداء غير معتاد عن الرميات الثلاثية. نجح في خمس رميات فقط من أصل 21 من المسافات القريبة، منها اثنتان فقط من أصل 14 رمية ثلاثية.

وتأجلت مباراة ليكرز أمام ضيفه شارلوت هورنتس بسبب الحرائق المستعرة في مدينة لوس أنجليس منذ الثلاثاء.