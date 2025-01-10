بطولة ألمانيا: نوير يعود إلى صفوف بايرن وموسيالا يغيب

الرياص - اسماء السيد - ميونيخ (ألمانيا) : سيعود الحارس المخضرم مانويل نوير إلى صفوف بايرن ميونيخ خلال رحلته لمواجهته بوروسيا مونشنغلادباخ، السبت في المرحلة 16 من الدوري الألماني لكرة القدم، لكن زميله لاعب الوسط جمال موسيالا سيغيب عن التشكيلة، بحسب ما أكد مدربهما البلجيكي فنسان كومباني الجمعة.

ولم يلعب نوير (38 عاما) منذ تعرضه لكسر في أحد أضلاعه مطلع كانون الأول/ديسمبر في ثمن نهائي الكأس ضد باير ليفركوزن، عندما اصطدم بالهولندي جيريمي فريمبونغ خارج منطقة الجزاء، لينال على اثرها أول بطاقة حمراء في المباراة الـ866 من مسيرته الزاخرة. غاب بعدها عن ثلاث مباريات في الدوري وأخرى في دوري أبطال أوروبا.

قال كومباني (38 عاما) "لحسن الحظ، سيعود مانو". أما موسيالا الذي عانى نزلة برد، سيغيب عن المباراة بيد أنه "سيعود قريبا جدا".

وأضاف صخرة الدفاع السابق إن المهاجم المخضرم توماس مولر سيحل بدلا من موسيالا في مركز صناعة اللعب.

وكان موسيالا (21 عاما) عنصرا ضروريا لبايرن هذا الموسم، مسجلا 9 أهداف و3 تمريرات حاسمة في 13 مباراة في الدوري. وحده المهاجم الإنكليزي الدولي هاري كاين، سجل أكثر، مع 14 هدفا و7 تمريرات حاسمة.

كما يعود المهاجم الدولي سيرج غنابري إلى صفوف الفريق البافاري، فيما يغيب قلب الدفاع الفرنسي دايو أوباميكانو بسبب تراكم الإنذارات.