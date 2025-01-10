شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل "دفاع النواب": زيارة السيسى للأكاديمية العسكرية رسالة مهمة ومؤثرة والان مع تفاصيل الخبر

أشاد اللواء إبراهيم المصري وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، بالزيارة التي قام بها الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى الأكاديمية العسكرية المصرية، مؤكداً بأن هذه الزيارات رسالة كبيرة ومؤثرة في نفوس طلبة الأكاديمية لأنها تبني جسور الثقة والمحبة بين الرئيس وأبنائه قادة المستقبل.

وأضاف وكيل دفاع النواب، أن كلمات الرئيس السيسي لطلبة الأكاديمية العسكرية تبرهن على الاستراتيجية التي تتبناها الدولة المصرية والتي تؤكد علي الحفاظ علي مقدرات الوطن، من خلال الوعي بالأخطار والتحديات، مشيداً بحث الرئيس للطلبة على الاطلاع على الأحداث داخليا وخارجياً، الذي يساهم في تشكيل فرد مقاتل واعي مطلع، قادر على مواجهة التحديات.

وشدد إبراهيم المصري بأن حديث الرئيس السيسي يعزز التلاحم بين أبنائه، ويعمل على بناء إنسان مصري صلب، وأن كلمات الرئيس، ستكون دافع كبير لهم لبذل المزيد من الجهد والتفاني في خدمة هذا الوطن.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد تفقد فجر اليوم الجمعة، الأكاديمية العسكرية المصرية، حيث استهل الزيارة بمشاركة طلبة الأكاديمية العسكرية فى صلاة الفجر، أعقبها متابعته طابور اللياقة الصباحي للطلاب.

كما ألقى الرئيس السيسى كلمة للطلاب، حثهم فيها على التفانى فى التدريب وتحصيل العلم، وأن يكونوا على وعى بما يدور من أحداث محلية وإقليمية ودولية.