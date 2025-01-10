شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسى: اطمنوا الدنيا ماشية بخير رغم الصعوبات.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن أشرف مهمة لأي إنسان ينفذها أن يحمي وطنه وبلده وعرضه، مضيفا: "دي المهم اللى إحنا مكلفين بها ودخلنا من أجلها والتحقنا بالقوات المسلحة عشان نقوم بهذا الدور".

وأضاف الرئيس السيسي، خلال تفقده طابور الصباح لطلبة الأكاديمية العسكرية، أن حماية الوطن أشرف دور ممكن يتولاه وله قيمة كبيرة عند الله، لو كان الهدف منه مرضاة الله وحماية وطننا، مضيفا: "إحنا بنتكلم في بلدنا بيسكنها تقريبا 120 مليون ما بين سكنها وضيوف عندها".

انفوجراف الرئيس السيسي

كلمة الرئيس السيسي