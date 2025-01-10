شكرا لقرائتكم خبر عن المتحدث باسم أمين عام الأمم المتحدة: جوتيريش هنأ جوزيف عون بانتخابه رئيسا للبنان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أفادت قناة القاهرة الإخبارية فى خبر عاجل لها بأن المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة قال إن أنطونيو جوتيريش هنأ جوزيف عون بانتخابه رئيسا للجمهورية اللبنانية. وأضاف المتحدث باسم الأمم المتحدة أن جوتيريش يشجع على التشكيل السريع لحكومة جديدة تلبي احتياجات وتطلعات الشعب اللبناني. وتابع أن جوتيريش يؤكد ضرورة دعم سيادة لبنان واستقراره واستقلاله السياسي وفقا لاتفاق الطائف وإعلان بعبدا.

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