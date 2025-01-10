شكرا لقرائتكم خبر عن مواقيت الصلاة اليوم الجمعة 10-1-2025 بمحافظات الجمهورية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب محمود راغبالجمعة، 10 يناير 2025 12:00 ص
لقرائنا الراغبين فى التعرف على مواقيت الصلاة الصحيحة بمحافظات مصر، يقدم"الخليج 365" مواقيت الصلاة الخمسة اليوم الجمعة 10-1-2025 فى عدد من محافظات مصر، شاملة صلاة الفجر وشروق الشمس وصلوات الظهيرة والعصر والمغرب والعشاء.مواقيت الصلاة فى القاهرة
وقت صلاة الفجر 5:20 ص
موعد صلاة الظهر 12:02 م
موعد صلاة العصر 53: 2 م
موعد صلاة المغرب 5:12 م
موعد صلاة العشاء 6:34 م
وقت صلاة الفجر 5:26 ص
موعد صلاة الظهر 12:07 م
موعد صلاة العصر 2:55 م
موعد صلاة المغرب 5:14 م
موعد صلاة العشاء 6:37 م.
مواقيت الصلاة فى الإسماعيلية
وقت صلاة الفجر 5:16 ص
موعد صلاة الظهر 11:58 ص
موعد صلاة العصر 2:48 م
موعد صلاة المغرب 5:07 م
موعد صلاة العشاء 6:29 م
مواعيد الصلاة بشرم الشيخ
وقت صلاة الفجر 5:05 ص
وقت صلاة الظهر 11:50 ص
موعد صلاة العصر 2:45 م
وقت صلاة المغرب 5:05 م
وقت صلاة العشاء 6:25 م
وقت صلاة الفجر 5:08 ص
موعد صلاة الظهر 11:56 ص
موعد صلاة العصر 56: 2 م
موعد صلاة المغرب 5:17 م
موعد صلاة العشاء 6:34 م
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