شكرا لقرائتكم خبر عن مواقيت الصلاة اليوم الجمعة 10-1-2025 بمحافظات الجمهورية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كتب محمود راغب الجمعة، 10 يناير 2025 12:00 ص

لقرائنا الراغبين فى التعرف على مواقيت الصلاة الصحيحة بمحافظات مصر، يقدم"الخليج 365" مواقيت الصلاة الخمسة اليوم الجمعة 10-1-2025 فى عدد من محافظات مصر، شاملة صلاة الفجر وشروق الشمس وصلوات الظهيرة والعصر والمغرب والعشاء. مواقيت الصلاة فى القاهرة مواقيت الصلاة فى القاهرة وقت صلاة الفجر 5:20 ص

موعد صلاة الظهر 12:02 م

موعد صلاة العصر 53: 2 م

موعد صلاة المغرب 5:12 م

موعد صلاة العشاء 6:34 م مواقيت الصلاة فى الإسكندرية

وقت صلاة الفجر 5:26 ص

موعد صلاة الظهر 12:07 م

موعد صلاة العصر 2:55 م

موعد صلاة المغرب 5:14 م

موعد صلاة العشاء 6:37 م.



مواقيت الصلاة فى الإسماعيلية

وقت صلاة الفجر 5:16 ص

موعد صلاة الظهر 11:58 ص

موعد صلاة العصر 2:48 م

موعد صلاة المغرب 5:07 م

موعد صلاة العشاء 6:29 م



مواعيد الصلاة بشرم الشيخ مواقيت الصلاة فى الإسكندريةوقت صلاة الفجر 5:26 صموعد صلاة الظهر 12:07 مموعد صلاة العصر 2:55 مموعد صلاة المغرب 5:14 مموعد صلاة العشاء 6:37 م.مواقيت الصلاة فى الإسماعيليةوقت صلاة الفجر 5:16 صموعد صلاة الظهر 11:58 صموعد صلاة العصر 2:48 مموعد صلاة المغرب 5:07 مموعد صلاة العشاء 6:29 ممواعيد الصلاة بشرم الشيخ وقت صلاة الفجر 5:05 ص

وقت صلاة الظهر 11:50 ص

موعد صلاة العصر 2:45 م

وقت صلاة المغرب 5:05 م

وقت صلاة العشاء 6:25 م مواقيت الصلاة فى أسوان مواقيت الصلاة فى أسوان وقت صلاة الفجر 5:08 ص

موعد صلاة الظهر 11:56 ص

موعد صلاة العصر 56: 2 م

موعد صلاة المغرب 5:17 م

موعد صلاة العشاء 6:34 م

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