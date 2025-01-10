شكرا لقرائتكم خبر عن محمد معيط: صندوق النقد الدولي يتدخل لمساندة الدول في الأزمات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شرح الدكتور محمد معيط، المدير التنفيذي، عضو مجلس المديرين التنفيذين، ممثل المجموعة العربية والمالديف بصندوق النقد الدولى، قرار الموافقة على زيادة حصة مصر في صندوق النقد الدولي بنسبة 50%، قائلا: "هذا يعني زيادة قدرة الصندوق على مساعدة الدول في توفير تمويلات عندما تكون بحاجة لها من المؤسسات المالية الدولية".

أضاف معيط، في لقاء عبر زووم، لبرنامج "مساء dmc" الذي يقدمه الإعلامي أسامة كمال، ويذاع عبر قناة dmc، أن صندوق النقد الدولي تدخل بقوة لمساندة الدول في أزمة كورونا، ويساهم في التمويلات اللازمة في الظروف الاقتصادية الصعبة نتيجة الظروف الاستثنائية في المنطقة.

وتابع محمد معيط: "يجب على الغالبية العظمى من أعضاء صندوق النقد الدولي أن توافق على زيادة حصص الدول من رأس المال"، لافتا إلى أن عملية السداد للصندوق تتم وفق إجراءات مع البنك المركزي ووزارة المالية انتهاءً بتحويل المبلغ على فترات كبيرة ووفق نظام طريقة السداد المتفق عليها داخل الصندوق.

وأشار، إلى أن الأمر المتعلق بالتضخم هو أكثر الأمور صعوبة على الناس، وتخفيف ذلك على الناس يكون لها ترحيب شديد من قبل صندوق النقد الدولي، لأن صندوق النقد حريص دائما على وجود برامج حماية اجتماعية لتخفيف آثار الاقتراض.