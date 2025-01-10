شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الاتصالات اللبناني بعد انتخاب الرئيس: "أشكر مصر واللجنة الخماسية" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال المهندس جوني القرم وزير الاتصالات اللبناني، إنّ من أولويات الرئيس جوزيف عون تطبيق القرار 1701 لإنهاء ملف الحرب، لأنه لا يمكن تطوير الاقتصاد وإعادة الإعمار دون غلق هذا الملف، مشيرًا، إلى أن انتخاب الرئيس حدث مهم، بعدما انتظر اللبنانيون لمدة سنتين وسبعة شهور في حكومة تصريف أعمال.



ووجه القرم خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "ملف اليوم"، الذي يقدمه الإعلامي كمال ماضي على قناة "القاهرة الإخبارية"، الشكر لمصر واللجنة الخماسية بعدما ساهما في هذا الملف عبر العمل لفترة طويلة، لافتًا، إلى أنه شكر الشكر للسفير المصري، اليوم الخميس، بعد الوصول إلى النتيجة المرجوة.



وتابع وزير الاتصالات اللبناني: "الحكومة اللبنانية عملت في أصعب الظروف، مثل الحروب والأزمة الاقتصادية، وعملنا كل هذه الفترة دون عجز في الموازنة، وبخاصة أن العمل بلا أموال في ملف الاتصالات أمر صعب للغاية".



وواصل: "نحن وزارة خدماتية بامتياز، وواجبنا توفير الخدمة للمواطنين بإمكانيات ضئيلة كثيرة، وبالتالي، كان الجميع يأمل في انتخاب الرئيس، وبالفعل يشعر اللبنانيون بسعادة كبيرة، إذ يأملون في أن يحمل هذا الأمر خيرا كبيرا للبلاد".