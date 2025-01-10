شكرا لقرائتكم خبر عن الحوثيون يعلنون استهداف حاملة الطائرات الأمريكية "ترومان" بصواريخ ومسيرات والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت جماعة أنصار الله الحوثي، في اليمن، استهداف حاملة الطائرات الأمريكية (ترومان) وعدداً من القطع الحربية التابعة لها شمال البحر الأحمر بعدد من الصواريخ والمسيرات.

وقالت في بيان اليوم الجمعة، إن "العملية أفشلت هجوماً جوياً جديداً ضد بلدنا انطلاقا من (ترومان) وتم إجبارها على مغادرة منطقة شمالي البحر الأحمر".

وأكدت استمرارها في تأدية واجبها تجاه الشعب الفلسطيني المظلوم وعملياتها لن تتوقف إلا بوقف العدوان ورفع الحصار عن غزة، بحسب البيان.

كما أعلنت تنفيذ خلال الـ 48 ساعة الماضية عدة عمليات عسكرية أبرزها استهداف حاملة الطائرات الأمريكية "يو إس إس هاري ترومان".

وقالت، إنها نفذت يوم أمس عملية استهدفت يافا المحتلة بثلاث طائرات مسيرة وقد تمكنت من الوصولِ إلى أهدافها بنجاح.

من ناحية أخرى، قالت وسائل إعلام يمنية تابعة لجماعة الحوثي، إن "عدوانا أمريكيا بريطانيا استهدف بـ12 غارة مديرية حرف سفيان في محافظة عمران شمال العاصمة صنعاء".