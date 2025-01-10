شكرا لقرائتكم خبر عن الزراعة: 180 قافلة بيطرية مجانية فى 2024 عالجت 132 ألف رأس حيوان والان مع تفاصيل الخبر

أصدر معهد بحوث التناسليات الحيوانية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى تقريرا يتضمن حصاد أنشتطه خلال عام 2024، حيث شهد طفرة كبيرة في الخدمات المقدمة للمزارعين والمربين وخاصة الصغار منهم وفي جميع المجالات المرتبطة بالثروة الحيوانية.

أوضح التقرير أن عدد القوافل البيطرية المجانية خلال هذا العام الماضي بلغ 180 قافلة تم تنفيذها في 195 قرية من القري الأكثر احتياجا في 20 محافظة شملت محافظات الصعيد و الدلتا وكذلك المحافظات الحدودية ومحافظات الصعيد "الفيوم - بني سويف - المنيا – اسيوط - سوهاج - قنا - الاقصر – أسوان - الجيزة" و محافظات الدلتا " دمياط - المنوفية - الغربية –البحيرة – القليوبية – الشرقية – الإسكندرية - الدقهلية – كفر الشيخ" والمحافظات الحدودية "جنوب سيناء – شمال سيناء و ومرسي مطروح وأسوان"، حيث تم فحص 132771 حيوان لـ 54994 مستفيدا من صغار الفلاحين.

أضاف أنه تم تنفيذ عدد من الدورات التدريبية في المحافظات المختلفة من خلال هذه القوافل بلغ 32 دورة تدريبية متخصصة في الرعاية التناسلية والتلقيح الاصطناعي و علاج العجول الرضيعة وتشخيص وعلاج التهابات الضرع، وقد بلغ عدد المستفيدين من هذه الدورات 585 طبيبا بيطريا، وأن إجمالي عدد الندوات الإرشادية من خلال القوافل البيطرية 181 ندوة، كما بلغ عدد المستفيدين من صغار الفلاحين والمرشدين الزراعيين والمرشدين البيطريين عدد 5430 مستفيدا، كما بلغ إجمالي عدد النشرات الإرشادية التي تم توزيعها خلال القوافل البيطرية 13 نشرة إرشادية باللغة العربية البسيطة بالإضافة إلى الرسوم التوضيحية، وقد تم توزيعها علي 200 مستفيد من الفلاحين اللذين يجيدون القراءة أو أبنائهم المتعلمين وكذلك المرشدين الزراعيين والبيطريين.

وأضاف أنه خلال 2024 تم انتاج 35570 قصيبة سائل منوي من طلائق الابقار المتميزة في إنتاج الألبان واللحوم من سلالات (الهوليشتين - البرون سويس- السمينتال- الانجص) وإنتاج 1850 قصيبة سائل منوي من طلائق الجاموس المصري المتميزة في إنتاج الألبان، كما تم إنتاج 4900 قصيبة سائل منوي من طلائق الجاموس الإيطالي الخليط المتميزة في إنتاج الألبان وكذلك إنتاج عدد 3600 قصيبة سائل منوي من طلائق أغنام الدربر والعساف والبرقي المتميزة في معدلات تحويل اللحوم عالية الجودة والمرغوبة للمستهلك المصري وأيضا 200 قصيبة سائل منوي من طلائق الماعز البور والزريبي المتميزة في معدلات تحويل اللحوم عالية الجودة والمرغوبة للمستهلك المصري.

وأوضح أن المعهد ساهم بدور فاعل في المشروع القومي لتحسين السلالات المحلية عن طريق التوسع في تطبيق التلقيح الاصطناعي باستخدام سائل منوي متميز في تحقيق زبادة نسبية في انتاج الالبان و اللحوم حيث تم اجراء التلقيح الإصطناعى الاصطناعي لـ 9482 بقرة و2645 جاموسة و600 نعجة و150 ماعز كما تم تطبيق عمليات نقل الاجنة في الأغنام والأبقار وفحص 40 رسالة سائل منوي واردة من أوروبا و كندا و أمريكا ضد الأمراض التناسلية لحماية الثروة الحيوانية من الامراض الوافدة التي تنتقل من خلال قصيبات الساءل المنوي المجمد.

كما تمن إجراء التحاليل المعملية لتشخيص الامراض التناسلية للحيونات المستوردة داخل المحاجر المصرية لعدد 5200 عجلة هولشتين عشار و 2700 عجله هولشتين للتربية وعدد ٤٩٠٣٠٠ عجل تسمين والذي يساهم حماية البلاد من الامراض الوافدة.

وأكد انه تم القيام بعدد ٤٨٠ زياره ميدانية لمزارع الإنتاج الحيواني المختلفة في مصر وذلك لتقييم الحالة التناسلية لهذه المزارع و كذلك لتشخيص مسببات الإجهاض و ضعف الخصوبة و مشاكل العجول الرضيعه و التهابات الضرع و الحوافر و وضع برامج العلاج و التوصيات الوقائية المناسبة و كذلك متابعه النتائج علي ارض الواقع وفحص تنكات اللبن للتأكد من سلامة للتأكد من سلامة الضرع و كذلك لمعرفة الميكروبات المختلفة بالمزارع من حيث الكم و الكيف للتأكد من سلامة القطيع و كذلك طرق الحليب السليمة وتقييم مسببات التهاب الضرع فى الحيوانات الحلابه بالمزارع المختلفة ووضع الاساليب الحديثه فى العلاج وخاصة مشكلة التجبن الكحولى وكذلك الاشراف الدوري علي مراكز التلقيح الاصطناعي المختلفة بجمهورية مصر العربية ( العباسية – سخا – العامرية – بنى سويف ) مرة كل ثلاث شهور لمتابعة طرق تجميد وحفظ السائل المنوى و اجراء الفحص الدوري للطلائق في هذه المراكز لضمان خلوها من الأمراض التناسلية وكذلك الفحص الدوري لقصيبات المنوي المنتجه من هذه المراكز لضمان خلوها من الأمراض التناسلية

و شارك المعهد فى مشروع تطوير مركز التلقيح الإصطناعى بسوهاج و الذي يعتبر إضافة قوية لمنظومة انتاج السائل المنوي في مصر و إضافة أيضا للمشروع القومي لتحسين السلالات المحلية

كما تم التعاون مع مزرعه الزهراء لتقييم الخيول العربيه تناسلياً ووضع خطط التلقيح و التربية بالمحطة و التعاون مع جمعية الامبا (جمعية منتجى الالبان المصرية) عن طريق الندوات الارشادية و الزيارات الميدانية للمزارع التابعة للجمعية من خلال بروتوكول تعاون بين المعهد و الجمعية يشمل تقديم جميع خدمات المعهد للمزارع التابعه للجمعية مقابل الرسوم المتفق عليها في البروتوكول

• التعاون مع قطاع الامن الغذائى التابع للقوات المسلحه فى تطوير الاداء التناسلى للقطعان الحلابه بالمزارع المختلفة التي يمتلكها القطاع

و شارك المعهد في ورشة عمل في سلطنة عمان بعنوان”ورشة عمل مجلس تصدير الالبان و الاجبان الامريكية في منطقة الشرق الاوسط و شمال افريقيا حول الانظمة التنظيمية لقطاع الالبان و الاجبان الامريكية‟

كما تم تنفيذ ورشة عمل بعنوان تشخيص وعلاج المشاكل التناسلية في القطعان عالية الادرار في مصر بالتعاون مع جامعة سيفا للتدريب بحضور ما يزيد عن 75 متدرب من مصر و الأردن و السعودية و الامارات و سلطنة عمان

كما تم تم تدريب 41 مبعوث من 11 دولة افريقية لمدة 3 أيام بالمعهد علي استخدام الموجات فوق الصوتية في الرعاية التناسلية في حيوانات المزرعة

كما تم تم تنفيذ ورشة عمل علي انتاج الاجنه خارج الرحم في الابقار و الجاموس و كذلك علي الاخصاب المجهري في الخيول و ذلك بحضور خبراء من البرازيل و الولايات المتحدة الامريكية هولاندا و المكسيك و تم تجديد اعتماد ١٥ اختبار معملي لتشخيص الامراض التناسلية الفيروسية و البكتيرية وفقا للمواصفة ١٧٠٢٥ من قبل الايجاك.