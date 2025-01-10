شكرا لقرائتكم خبر عن "الوطنى الفلسطينى" يدين جرائم المستوطنين بحق الفلسطينيين وممتلكاتهم فى رام الله والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أدان رئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحي فتوح، الجرائم الفاشية التي ارتكبها المستوطنون المجرمون تحت حماية جيش الاحتلال الإسرائيلي ضد أهالي بلدة "أبو فلاح" في محافظة رام الله بالضفة الغربية، والتي شملت الاعتداء الوحشي على السكان وحرق المنازل وترويع الآمنين.



وقال فتوح - في بيان اليوم الجمعة، أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) - إن هذه الأعمال الإرهابية المنظمة تمثل انتهاكا صارخا لكل القوانين والمواثيق الدولية وامتدادا لسياسة الاحتلال القائمة على التهجير القسري والتطهير العرقي، محملا حكومة الاحتلال الإسرائيلي ووزراء اليمين المتطرف المسؤولية الكاملة عن هذه الجرائم التي تتم بغطاء وتحريض مباشر من أعلى المستويات السياسية.



وأوضح أن هذا الإرهاب المنظم يعكس العقلية العنصرية والمتطرفة التي تحكم سياسات الاحتلال، والتي تواصل تأجيج الصراع وزعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة.. داعيا المجتمع الدولي بكافة مؤسساته ومنظماته إلى اتخاذ موقف حازم وجاد حيال هذه الجرائم الفاشية وفرض عقوبات صارمة على المستوطنين، سواء كانوا أفرادا أو جماعات، وعلى الحكومة الإسرائيلية التي توفر لهم الدعم والحماية.



وطالب فتوح بتوفير الحماية الدولية العاجلة للشعب الفلسطيني ووضع حد فوري لهذه الاعتداءات التي تهدد حياة الفلسطينيين وحقوقهم الأساسية وإنهاء الاحتلال الإرهابي عن الأراضي الفلسطينية.