شكرا لقرائتكم خبر عن عصام الحضرى: الشناوى رقم واحد ويتعرض لحملة قوية ومصطفى شوبير زى ابنى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد عصام الحضرى، حارس مرمى منتخب مصر السابق، أن محمد الشناوى ليست لديه أى مشكلة فى الجلوس بديلا لمصطفى شوبير، ولكن هناك حملة قوية ضده.

وقال عصام الحضري في مداخلة مع الإعلامى إبراهيم عبد الجواد في برنامج "ملعب أون تايم" المذاع على قناة أون تايم سبورتس: "محمد الشناوى ليست لديه أى مشكلة في الجلوس بديلا لمصطفى شوبير، ولكن هناك حملة قوية ضده مع أنه أحسن حارس في الأهلي ومصر ورقم واحد، ومش علشان غلط فى مباراة خلال عشر مباريات أو أكتر ده طبيعي، الحارس معرض إنه يغلط زيه زى أى لاعب مش أزمة خالص".

وأضاف الحضرى: "مصطفى شوبير حارس موهوب من الحراس القلائل اللى فى مصر ويجتهد ويشتغل في صمت، وأنا أكتر واحد اتكلمت عليه كويس أكتر من أبوه نفسه لأنى بعتبره زى ابنى، وماينفعش تجيبه فى معلومة مرتبطة بالشناوى".

وتابع: "احتفال إمام عاشور لا يصح، وأراه مستفزا للمنافسين، ويجب أن نتجنب أى احتفال يتم فهمه على المنافس، واحنا مش كل اللي نشوفه في أوروبا نقلده هنا، واحتفاله مع بنته يكون فى البيت مش فى المباريات".

وأوضح: "يجب محاسبة مجلس إدارة اتحاد الكرة السابق على رحيل كارلوس كيروش، الذى قدم مستويات كييرة مع المنتخب وهو حاليا في طريقه للمنتخب التونسى".