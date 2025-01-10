شكرا لقرائتكم خبر عن أسامة عرابي: كهربا لازم يبعد عن الأهلي وأرفض رحيل بيرسي تاو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد أسامة عرابي، نجم الأهلي السابق، أن الأهلي في حاجة قوية لتدعيم صفوفه بصفقات هجومية على أعلى مستوى، وكهربا يحتاج أن يبتعد حاليا لفترة لاستعادة مستواه والعودة مجددا.

وقال أسامة عرابي في مداخلة مع الإعلامى إبراهيم عبد الجواد في برنامج "ملعب أون تايم" المذاع على قناة أون تايم سبورتس: "الأهلي في حاجة إلى صفقات جديدة على الرغم من تصدره بطولة الدوري الممتاز وفرصه كبيرة للتاهل في دوري أبطال أفريقيا وبياخد البطولة بسبب كثرة الارتباطات للمحافظة على هذه البطولات".

وأضاف: "ضد رحيل الجنوب أفريقي بيرسي تاو الذي قدم مستويات كبيرة مع الاهلي على مدار 3 سنوات، مثلما حدث مع المالي ديانج الذي كان يريد البقاء ورحيله كانت عليها علامات الاستفهام".

وتابع: "الأهلي محتاج رأس حربة قوي بجانب وسام أبو على الذي يعد من أفضل الصفقات الجديدة ولما وقع ظهر الخلل في ظل ابتعاد كهريا عن مستواه الذي يحتاج إلى التركيز، بالإضافة إلى جناحين بعد رحيل بيرسي تاو وإصابة رضا سليم ومفيش غير حسين الشحات وممكن نحتاج اكثر من اتنين كمان".

وأوضح: "كريم الدبيس لاعب واعد ويحتاج إلى المشاركة باستمرار لأنه خامة كويسة وظهر بشكل جيد في المباراة الماضية بعد إصابة يحيى عطية الله وصنع هدفا، ليكون امتدادا للعظماء في تاريخ الأهلي".

وأضاف: "كهربا لا بد أن يبتعد عن الأهلي لفترة لأنه فاقد التركيز وكرة القدم لا تحب شريك وتحتاج كل التركيز فيها والنوم مبكرا، ولازم يراجع نفسه ويركز ويخرج يعيد نفسه ويرجع تاني الأهلي".

وتابع: "مروان عطية لا غنى عنه في خط وسط الاهلي، وهو لاعب هادئ ومركز جدا في التمرين وإضافة كبيرة للنادي والصفقات اللي مش بيكون عليها كلام كتير هي اللي بتنجح زيه زي حمدي فتحي".