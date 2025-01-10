شكرا لقرائتكم خبر عن خطوات سهلة تساعدك على تعزيز الذاكرة والإدراك فترة الامتحانات والان مع تفاصيل الخبر

خلال فترة الامتحانات قد تتأثر الذاكرة ويصبح الاحتفاظ بالمعلومة ليس أمرًا سهلًا على بعض الطلاب، ويحتاج الطالب في هذه الأجواء إلى تعزيز قدراته العقلية والإدراكية وأيضًا تعزيز القدرة على الحفظ والاستيعاب والاحتفاظ بالمعلومة، ووفقًا لتقرير نشر في موقع Kumon فإن الكثير من النصائح يمكنها أن تساعد الطلاب في هذه الفترات المهمة للتخلص من المشتتات والتركيز على الاحتفاظ بالمعلومات وتذكرها أثناء أداء الامتحانات.

فيما يلى.. نصائح لزيادة التركيز والادراك في الإمتحانات

يجب التخلص من عوامل التشتيت حولك نظرًا لكثرة المشتتات حولك خاصة الأجهزة الإلكترونية التي تتصفحها مثل الهاتف والكمبيوتر وغيرها.

اغلق الإشعارات من هاتفك المحول حتى لا تصاب بتشتت الذهن.

لا تقوم بمذاكرة كل المواد مرة واحدة بل احرص على تقسيم المواد جيدًا لأن المهمات الكبيرة سوف تشعرك بالخوف والفشل وتصيبك بالإرهاق سريعًا.

لا تفكر في الامتحان قبل وقته بمدة طويلة فكر في المادة التي عليك مذاكرتها مباشرة فقط.

كن واقعيًا واحصل على فترات من الراحة فالضغط الزائد قد يؤدي الى نتائج عكسية.

استقطع وقتًا لنفسك وقم فيه بفعل بسيط يمنحك شعورًا بالسعادة والاسترخاء مثل تناول مشروبك المفضل أو المشي لمده 15 دقيقة على سبيل المثال.

لا تجلس على مكتبك طوال الوقت، ولكن احرص على الحركة على فترات من أجل تنشيط الدورة الدموية لديك والحفاظ على تدفق الدم وتجديد النشاط.

اختر مكان المذاكرة بالمواصفات الى تمنحك الراحة لجسمك ذهنك على حدٍ سواء ويمكنك من المذاكرة في أجواء جيدة.

احرص ليلة الامتحان على الحصول على قسط كافٍ من الراحة والنوم، حيث أن النوم الجيد يعزز قدراتك العقلية وهذا بدوره يساعدك على تعزيز الذاكرة والتذكر، على العكس من السهر والآرق يؤثران بشكل مباشر على قدراتك فى الاحتفاظ بالمعلومة واسترجاع المعلومات.

لا تسرف في تناول الطعام بل احرص على الاعتدال مع تناول الخيارات الصحية المفيدة والتى تمنحك النشاط لجسمك وعقلك، وتجنب تناول الأطعمة والمشروبات التى تسبب لك الخمول وضعف التركيز.

ابحث عن الداعم لك لكي تتمكن من المذاكرة والاستذكار بشكل جيد مثب مكالمة صديق مقرب لك أو التحدث مع أحد أفراد عائلتك.