شكرا لقرائتكم خبر عن لو نفسك بتروح لأطعمة عالية السعرات.. 10 خطوات هتخليك تتعود على الأكل الصحى والان مع تفاصيل الخبر

غالبًا ما يشتهي الناس الأطعمة غير الصحية في الشتاء بسبب استجابة الجسم الطبيعية لدرجات الحرارة الباردة وقلة ضوء النهار، ومع ذلك، يمكن أن تؤدي هذه الرغبة الشديدة إلى الإفراط في تناول الطعام وزيادة الوزن.

لتجنب ذلك، فإن اتباع ممارسات الأكل الواعية والتخطيط لوجبات متوازنة ودمج بدائل الأطعمة الصحية المريحة يمكن أن يساعد في إشباع الرغبات الشديدة مع الحفاظ على الصحة الجيدة، الرغبة الشديدة في تناول الأطعمة غير الصحية في الشتاء مدفوعة في المقام الأول بعوامل بيولوجية ونفسية.

وفقا لموقع " NDTV"، يؤدي انخفاض درجات الحرارة إلى زيادة طلب الجسم على الطاقة، مما يؤدي إلى تفضيل الأطعمة الغنية بالسعرات الحرارية، يؤثر انخفاض ضوء الشمس على مستويات السيروتونين، مما يؤدي إلى الرغبة الشديدة في تناول الحلويات والكربوهيدرات لتحسين الحالة المزاجية، علاوة على ذلك، فإن الرغبة في الراحة خلال الأشهر الباردة غالبًا ما تؤدي إلى الإفراط في تناول الأطعمة الغنية بالدهون أو السكريات.

10 نصائح لتجنب الأطعمة غير الصحية في الشتاء يساعد تناول وجبة إفطار غنية بالبروتين على استقرار مستويات السكر في الدم :

وإبقائك تشعر بالشبع لفترة أطول، مما يقلل من الرغبة الشديدة في تناول الطعام في منتصف الصباح، يمكنك تناول البيض أو الزبادي اليوناني أو دقيق الشوفان مع المكسرات والبذور لتوفير الطاقة المستدامة.

غالبًا ما يتم الخلط بين الجفاف والجوع:

اشرب الكثير من الماء طوال اليوم واستخدم شاي الأعشاب الدافئ أو الماء المنقوع للحفاظ على ترطيب الجسم ومكافحة إشارات الجوع الكاذبة.

تناول مزيجًا من الكربوهيدرات المعقدة والبروتينات الخالية من الدهون:

بجانب الدهون الصحية والألياف في وجباتك تساعد الوجبات المتوازنة على الحفاظ على مستويات الطاقة ثابتة وتقليل الرغبة في تناول الوجبات الخفيفة غير الصحية.

استبدل الأطعمة غير الصحية ببدائل صحية:

على سبيل المثال، استمتع بتناول البطاطا الحلوة المقلية بدلاً من البطاطا المقلية العادية أو قم بإعداد طبق دافئ من حساء الخضار بدلاً من الحساء الكريمي المليء بالسعرات الحرارية.

تناول الوجبات الخفيفة:

مثل المكسرات والبذور والفواكه أو الفشار المنفوخ بالهواء في متناول يدك، توفر هذه الخيارات قرمشة ونكهة مرضية دون السعرات الحرارية الزائدة والسكر الموجود في الوجبات الخفيفة المصنعة.

تناول الأطعمة الغنية الفيتامينات:

مثل التريبتوفان والمغنيسيوم وأحماض أوميجا 3 الدهنية لتعزيز إنتاج السيروتونين بشكل طبيعي. الأطعمة مثل الموز والشوكولاتة الداكنة والأسماك الدهنية والمكسرات رائعة لتحسين الحالة المزاجية.

استخدام الأطباق الأصغر حجمًا:

عند الاستمتاع بالأطعمة المريحة، قدم أجزاءً أصغر للاستمتاع بالنكهة دون الإفراط في تناولها، يمكن أن يساعدك استخدام الأطباق الأصغر حجمًا على الشعور بالرضا مع كمية أقل.

ممارسة التمارين الرياضية

تساعد التمارين الرياضية على تنظيم الشهية وتعزيز مستويات السيروتونين، مما يقلل من الرغبة الشديدة في تناول الأطعمة السكرية أو الغنية بالدهون. حتى المشي السريع أو ممارسة اليوجا يمكن أن يساعد في إدارة الرغبة الشديدة في تناول الطعام في فصل الشتاء.

قلة النوم:

يؤدي قلة النوم إلى زيادة هرمونات الجوع مثل هرمون الجريلين، مما يجعل الرغبة الشديدة في تناول الطعام غير الصحي أكثر شدة. احرص على الحصول على 7-9 ساعات من النوم الجيد كل ليلة للحفاظ على التوازن الهرموني والحد من الرغبة الشديدة في تناول الطعام.

انتبه لإشارات الجوع:

الانتباه لإشارات الجوع لديك وتناول الطعام ببطء، يساعدك تناول الطعام بوعي على معرفة ما إذا كنت جائعًا حقًا أم أنك تتوق إلى الراحة. يمكن أن يمنعك هذا الوعي من الإفراط في تناول الطعام والوجبات الخفيفة غير الصحية.