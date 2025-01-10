شكرا لقرائتكم خبر عن علامات نزلة البرد العادية.. نصائح سهلة للعلاج والان مع تفاصيل الخبر

يختلط على البعض هذه الأيام الأعراض المرضية لنزلات البرد العادية وغيرها من الأدوار المرضية، ولكن نزلة البرد العادية التي تصيب الكثير منا لها علامات مميزة وخفيفة وبسيطة بعض الشيء، هذا ما أكده تقرير نشر في موقع كليفى لاند كلينك الطبي المعني بالصحة العامة والأمراض.

من أبرز علامات نزلة البرد العادية:

الكحة المميزة لها جافة أو ببلغم.

احتقان وانسداد الأنف.

سيلان الأنف مع احمرار في الأنف.

ارتفاع في درجة الحرارة بشكل ملحوظ.

ألم في الرأس وصداع متقطع.

تهيج في الحلق واحتقان مختلف الشدة من حالة لأخرى.

الشعور بالوهن و بالتعب أو الارهاق.

الرغبة فى التقيؤ والغثيان.

الدوخة فى بعض الأحيان و الدوار.

الوجع فى العينين تهيج بهما.

التهابات الأذن لدى الكثير من الحالات.

علاج نزلة البرد العادية

العلاجات تنحصر بين الراحة واستخدام بعض الأدوية في بعض الحالات دون غيرها مثل مضادات الالتهاب، مضادات الاحتقان، أدوية السعال ومضادات الفيروسات.

ويمكن الاعتماد على شرب المشروبات الطبيعية الصحية وتناول الطعام الصحي المفيد، مثل الزنجبيل والشاي الاخضر والنعناع والليمون، وكلها تحتوي على مضادات أكسدة تساعد على التخلص من النزله البردية مع الراحة التامة.

ينصح بالراحة التامة في حالة النزلات البردية والاهتمام بتناول الطعام الصحي المفيد المعتمد على الخضراوات والفاكهة بشكل كبير التي تمد الجسم بالمياه وتحميه من الجفاف وتساعده على الترطيب والتخلص من الأعراض المرضية أولا بأول.