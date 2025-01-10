أكد وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني، "الحفاظ على وحدة التراب السوري وتشجيع العودة الآمنة لكل المواطنين السوريين"، مشددا على أننا "مستعدون للقيام بدورنا في سوريا ونشجع بدء مرحلة جديدة من الإصلاحات".
واشار في مؤتمر صحفي مع نظيره السوري، الى أننا "ركزنا على مكافحة الأنشطة الإجرامية كتهريب المخدرات والاتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية"، لافتا الى أننا "نسعى لأن تكون بلادنا جسرا بين سوريا ودول الاتحاد الأوروبي".
وشدد على "أهمية رفع العقوبات عن سوريا التي فرضت على النظام السابق ولا يمكن استمرارها"، مضيفا أننا "سنساهم في فتح صفحة جديدة في العلاقات مع سوريا التي عانت الأمرين لعقود طويلة". واعتبر أن "الخطوات التي اتخذتها الإدارة السورية الجديدة تسير في الاتجاه الصحيح".
كانت هذه تفاصيل خبر وزير الخارجية الإيطالي: نؤكد أهمية رفع العقوبات عن سوريا التي فرضت على النظام السابق ولا يمكن استمرارها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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