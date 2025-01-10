ديوكوفيتيش يقرّ انه مع موراي "نكشف جميع أوراقنا على الطاولة"

الرياص - اسماء السيد - ملبورن : رحّب الصربي نوفاك ديوكوفيتش، المصنّف أول عالميا سابقا، بالتعاون أخيرا مع المعتزل حديثا مدربه الاسكتلندي أندي موراي قبل انطلاق بطولة أستراليا المفتوحة الاحد، معتبرا في الوقت ذاته أنه من "الغريب" أن يكشف الآن عن جميع أسراره لغريمه السابق.

قال المصنّف سابعا عالميا حاليا خلال مؤتمر صحافي في ملبورن "يجب أن أقرّ أنه في البداية كان من الغريب أن أشارك" الكثير من الأشياء، "ليس فقط عن كرة المضرب ولكن أيضا عن مشاعري وعن الحياة بشكل عام" مع موراي الذي اعتلى بدوره صدارة ترتيب اللاعبين سابقا والفائز بثلاثة ألقاب في البطولات الأربع الكبرى.

وانضم موراي الذي وصل إلى نهائي بطولة أستراليا خمس مرات إلى صفوف ديوكوفيتش في نهاية تشرين الثاني/نوفمبر الماضي بعد فترة قصيرة من اعلان اعتزاله في السن نفسه للصربي (37 عاما).

وتابع دجوكو "لم أفعل ذلك معه من قبل لأنه كان دائما واحدا من أكبر المنافسين لي، كنا نخفي الأشياء عن بعضنا البعض. الآن، نكشف جميع أوراقنا على الطاولة، هذا ما يريده وأنا أؤيد هذه الطريقة في التواصل بنسبة 100 في المئة والتي تتمثل في تقاسم كل شيء".

وأردف الصربي الساعي للفوز بلقبه الـ 11 في ملبورن والـ 25 في البطولات الأربع الكبرى في مسيرته "إنها أفضل طريقة بالنسبة له لفهمي ومساعدتي".

وأكّد ديوكوفيتش إن موراي ألهمه وأنه يستمتع بالتعاون معه "أعتقد أن وجهة نظره الفريدة في أسلوب لعبي هي حقيقة أنه لعب ضدي لمدة 25 عاما".

وأردف "إنه يعرف تطوري، وأعتقد أنه يعرف أيضا نقاط ضعفي وقوتي. يعرف جيدا كرة المضرب، أسلوب لعب أبرز اللاعبين في العالم الآن لأنه اعتزل أخيرا كلاعب".

من جانبه، قال موراي الذي يعرف جيدا ديوكوفيتش منذ أن تواجها في دورات الناشئين إن قرار الاخير جاء بشكل غير متوقع.

واكد الاسكتلندي انه مستعد لتحمل أي تقلبات مزاجية من ديوكوفيتش خلال مبارياته، وذلك في تعليقات نقلتها قناة "بي بي سي": "أعلم أن الأمر ليس سهلا دائما. هو أمر مرهق وفي بعض الأحيان سيرغب في التنفيس عن غضبه تجاه فريقه وملعبه".

اشتهر موراي الفائز ببطولتي ويمبلدون (2013 و2016) والولايات المتحدة (2012) بما كان يعرف سابقا بـ "الأربعة الكبار"، إلى جانب الإسباني رافايل نادال الذي اعتزل العام الماضي، والسويسري روجيه فيدرر الذي غادر الملاعب عام 2022، وديوكوفيتش نفسه.

ولكن "بشرط أن يقدم كل ما لديه" على أرض الملعب، تابع موراي الذي سيشرف على الصربي للمرة الأولى في مباراة رسمية في ملبورن، فـ "أنا مرتاح لتمكنه من التعبير عن نفسه بالطريقة التي يريدها".

تواجه ديوكوفيتش وموراي 36 مرة في مسيرتيهما، حيث تميل الأرقام لصالح الصربي الفائز في 25 مباراة.

وجاءت 19 من هذه المواجهات في المباريات النهائية، حين أبدى اللاعبان قدرتهما على التعبير عن غضبهما وآرائهما في اللحظات الحرجة.