دورة أديلايد: نهائي أميركي النكهة بين بيغولا وكيز

الرياص - اسماء السيد - أديلايد : ستجمع المباراة النهائية لدورة أديلايد الأسترالية لكرة المضرب بين جيسيكا بيغولا وماديسون كيز في مواجهة أميركية وذلك للمرة الخامسة هذا العقد في إحدى دورات اللاعبات المحترفة "دبليو تي آيه".

واحتاجت بيغولا المصنفة أولى في الدورة والسابعة عالميا إلى ساعة و39 دقيقة للتغلب على الكازاخستانية يوليا بوتينتسيفا 7 6 (7 4) و6 3 في نصف النهائي الجمعة.

من ناحيتها، خسرت كيز المجموعة الأولى أمام الروسية ليودميلا سامسونوفا 5 7 وفازت بالثانية 7 5. تقدمت 3 0 في الثالثة الاخيرة الحاسمة عندما قررت منافستها الانسحاب جراء تعرضها لاصابة في البطن في نصف النهائي الآخر.

وبعد خسارتها في أول لقاء بينهما في عام 2021، فازت كيز المصنفة 20 عالميا في آخر خمس مواجهات مع سامسونوفا (26).

قالت كيز "من الواضح أن هذه ليست الطريقة التي تريدها للفوز في مباراة، بسبب الانسحاب، لكنني أعتقد أنني كنت فخورة بنفسي اليوم، لقد تمكنت من البقاء في أجواء المباراة".

وتابعت "لعبت بشكل جيد للغاية في البداية... تمكنت من الصمود والبقاء في المباراة لأطول فترة ممكنة، وأنا سعيدة جدا".

وتخوض بيغولا النهائي الـ 15 لها في دورات اللاعبات المحترفات، مقابل 14 لكيز، في حين ستكون مواجهة السبت الثالثة بين الصديقتين المقربتين من بعضهما البعض.

تقاسمت اللاعبتان الفوز في المباراتين السابقتين، فتفوقت بيغولا 6 4 و7 5 في ربع نهائي دورة سان دييغو عام 2022، لتثأر كيز 6 1 و6 3 في الدور الرابع من بطولة الولايات المتحدة المفتوحة عام 2023.

وشهدت النهائيات الأربعة السابقة ذات النكهة الأميركية 100 في المئة هذا العقد مشاركة إما بيغولا أو كيز، حيث خسرت الأولى أمام سيرينا وليامس في أوكلاند عام 2020 قبل أن تفوز على أماندا أنيسيموفا في تورونتو 2024. أما كيز ففازت على أليسون ريسك أمريتراج في أديلايد 2022 وعلى دانييل كولنز في ستراسبورغ 2024.