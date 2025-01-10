شكرا لقرائتكم خبر عن ملتقى السياحة.. معالم فريدة في محميتي الإمام عبدالعزيز والملك خالد والان نبدء بالتفاصيل

السياحة البيئية

الدمام - شريف احمد - سلطت هيئة تطوير محمية الإمام عبدالعزيز بن محمد الملكية خلال مشاركتها في ملتقى السياحة السعودي بنسخته الثالثة، في مدينة الرياض، الضوء على السياحة البيئية وتنشيطها في محمية الإمام عبدالعزيز بن محمد الملكية ومحمية الملك خالد الملكية.وشهد جناح الهيئة إقبالًا لافتًا من الزوار والسياح والمستثمرين الذين اطلعوا على المعالم الطبيعية والسياحية الفريدة في المحميتين، بالإضافة إلى التعرف على الأنشطة البيئية المتنوعة والتضاريس التي تتميز بها محمية الإمام عبدالعزيز بن محمد الملكية، ومحمية الملك خالد الملكية، من خلال خرائط الشاشات التفاعلية، ما أتاح للزوار فرصة استكشاف التنوع البيئي الغني والفرص السياحية في محمية الإمام عبدالعزيز بن محمد الملكية ومحمية الملك خالد الملكية.كما قدمت الهيئة عرضًا متميزًا لتجربة تفعيل السياحة البيئية في المحميتين، مع تسليط الضوء على مقدمي الخدمات السياحية المرخصين من الهيئة لتشغيل الأنشطة البيئية.وتضمن جناح الهيئة عرضًا لمنتجات متنوعة من بوتيك العرمة مثل: عسل أزهار الربيع وعسل الطلح النجدي والسدر، وتُستخلص هذه المنتجات من محمية الإمام عبدالعزيز بن محمد الملكية (روضة خريم) وفقًا للمعايير التي تضمن الحفاظ على البيئة الطبيعية وتعزيز استدامتها، وتُعد من أبرز المنتجات التي تعكس جودة المنتجات البيئية المحلية وأصالتها مع الالتزام بالاستدامة البيئية.يذكر أن الهيئة تولي اهتمامًا خاصًا بدعم نمط السياحة البيئية المستدامة، وتعمل على تمكين القطاع الخاص للاستثمار في هذا المجال، إسهامًا منها في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 الرامية إلى تعزيز السياحة البيئية ورفع جودة الحياة.