مجلس الوزراء الياباني أعلن فرض عقوبات على 11 فردا و29 كيانا روسيا وثلاثة بنوك

أعلن مجلس الوزراء الياباني، "فرض عقوبات على 11 فردا و29 كيانا روسيا وثلاثة بنوك".
وبحسب بيان للمجلس، "ستشمل العقوبات على وجه الخصوص الرئيس التنفيذي لشركة "ألروسا" الروسية، بافيل مارينيتشيف، ونائب رئيس "بنك تسمر"، دميتري نيكولين، ومالك شركة "تيخنولوغيا" أليكسي بودنيف، وشركة "تقنيات بي إس في" سيرغي بتروف، والنائب الأول للمدير العام لشركة "روستيخ" الحكومية فلاديمير أرتياكوف".
كما خضعت بنوك "تسمر" و"أر إف كي"، و"تيمر"، للعقوبات أيضًا، وستدخل الإجراءات ضد المؤسسات المالية حيز التنفيذ في 9 شباط من هذا العام.
وجمدت اليابان في آذار 2022، أموال البنك المركزي الروسي التي كانت في بنك اليابان، حيث قدرت آنذاك بنحو 33 مليار دولار، كانت في ذلك الوقت نحو 4 تريليون ين ياباني وتمثل نحو 6 في المئة من إجمالي الاحتياطيات الدولية لروسيا.
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