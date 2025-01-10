وزير الخارجية السوري: العقوبات المفروضة على سوريا تشكل عائقا أمام تعافي البلاد

أكد وزير الخارجية السوري، أسعد الشيباني أن "العقوبات المفروضة على سوريا تشكل عائقا أمام تعافي البلاد".

وفي مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره الايطالي أنتونيو تاياني، رحب الشيباني بدعوة الوزير الايطالي لرفع العقوبات عن سوريا، مشددا على ان "ضمان الحقوق ركيزة أساسية لسلامة ووحدة سوريا".

وأعلن الشيباني أنه سيترأس وفدا رفيع المستوى في جولة أوروبية لتعزيز التعاون، مضيفا :"ملتزمون بالمبادئ والقيم التي تعزز حقوق الإنسان في ظل سيادة القانون".