زندايا وتوم هولاند يخلّدان حبهما بوشوم متطابقة

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: بدأت زندايا وتوم هولاند بقية حياتهما معًا، بعد أنباء خطوبتهما، ولا شيء يعبر عن استمرارهما معًا إلى الأبد مثل الحبر الدائم. احتفل نجما سبايدرمان بخطوبتهما من خلال ترك علامتهما المحبة على بعضهما البعض في شكل وشوم متطابقة.

ولاحظ المعجبون ذوو العيون الثاقبة بعض فنون الجسد الجديدة على زندايا عندما وصلت ببراعة إلى حفل توزيع جوائز “غولدن غلوب” 2025. من فستانها البرتقالي المحروق المخصص من “لويس فيتون” Louis Vuitton وشعرها النحاسي إلى مجوهراتها المرصعة بالماس من “بولغاري” Bulgari وخاتم خطوبتها المذهل من الشرق إلى الغرب، أحدث مظهر زندايا على السجادة الحمراء ضجة كبيرة. وكان لديها أيضًا لهجة أخرى مخفية، جذبت الانتباه أيضًا. ظهرت النجمة لأول مرة وشمًا صغيرًا باللون الأسود على شكل حرف T بخط نصي على صدرها الأيسر، في إشارة إلى خطيبها.

وكما لو أن هذا لم يكن لطيفًا بدرجة كافية، فقد تم الكشف عن أن نجم هولاند حصل على وشم خاص به مخصص لحبه الحقيقي، وهو عبارة عن حرف Z صغير أعلى قفصه الصدري.

وقالت الفنانة التي وضعت الوشمين ليلي غارنريد، مجلة People أن الثنائي قد أنجزا الوشم في 27 تشرين الأول (نوفمبر)، مضيفةً: “كان من الرائع مقابلتهما، وكان الأمر ممتعًا للغاية”.