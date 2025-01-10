الجيش الإسرائيلي: إعادة جثمانَي أسيرَين من داخل نفق تحت الأرض في رفح

زعم المتحدّث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، أنّ "خلال أنشطة قوّات الجيش والشاباك على مدار الأيّام الأخيرة داخل قطاع غزة، عثرت القوّات وأعادت جثمانَي يوسف وحمزة الزيادنة، من داخل نفق تحت الأرض في منطقة ​رفح​".

وأشار في تصريح، إلى أنّ "بعد استكمال عمليّة التّشخيص في معهد الطّبّ الشّرعي وشرطة إسرائيل، أبلغ مندوبو الجيش عائلة الزيادنة خبر مقتل ابنها حمزة"، مدّعيًا أنّه "تمّ اختطاف حمزة ويوسف في السّابع من تشرين الأوّل 2023، وهما على قيد الحياة، حيث قُتلا في سجن حركة "حماس".

ولفت ​​​أدرعي إلى أنّ "الجيش والشاباك يشاركان حزن العائلة في هذا الوقت العصيب، ويعملان بكلّ الطّرق لإعادة جميع المختطفات والمختطفين في أسرع وقت".

وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن الأربعاء الماضي، استعادة جثّة يوسف الزيادنة، بعد العثور عليه في نفق في منطقة رفح بجنوب قطاع غزة.