نتفليكس تكشف عن إعلان الموسم الثاني من مسلسل "مو عامر"

الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من الرياض: أعلنت نتفليكس عن موعد عرض الموسم الثاني من مسلسل "مو عامر"، بطولة الفنان الكوميدي الفلسطيني الأمريكي محمد مو عامر، وذلك يوم 30 يناير الجاري.

تتأرجح حياة "مو نجار" ما بين ثقافتين وثلاث لغات والكثير من الأمور التي تعاكس مسيرته كشابّ فلسطيني في طريقه للحصول على الجنسية الأميركية.

وفي الموسم الثاني، نجد "مو" عالقًا على الحدود متوسلًا العودة إلى "هيوستن" قبل جلسة استماع لقضية لجوء عائلته. ولأنه لاجئ لا يحمل جواز سفر، يتعين عليه استحضار كل ما في استطاعته من أسلوب ساحر واحتيالي ليتمكن من العبور.

لكنه لا يعرف أنّ رحلة العودة إلى منزله ليست سوى البداية لمشاكله، وأنّ ثمّة رجلًا جديدًا في المدينة يستعدّ لسرقة حبيبته "ماريا" ووصفة "تاكو الفلافل" الخاصة به.

محاور واقعية في صورة كوميدية

هذا المسلسل الحائز على عدة جوائز والذي يجمع بين الفكاهة والتشويق واللحظات المؤثرة؛ يتناول مواضيع واقعية من تأليف الفنانين الكوميديين "مو عامر" (من أعماله "Black Adam" و"Mohammed Texas") و"يوسف رامي" (من أعماله "Poor Things" و"Ramy") وإنتاجهما التنفيذي.

وتولى الإنتاج التنفيذي لهذا العمل أيضًا شركة A24 و"هاريس دانو" (من أعماله "Daisy Jones & The Six" و"Dead to Me") والمُخرج "سولفان سليك ناييم" ("!It’s Bruno" و"Power").

المعلومات الرئيسية:

- موعد الإصدار: 30 كانون الثاني (يناير) 2025

- عدد الحلقات: ثماني حلقات مدّة كل منها 30 دقيقة

- التأليف : "محمد مو عامر" و"رامي يوسف"

- إخراج المسلسل : "مو عامر" و"سولفان سليك ناييم"

- الإنتاج التنفيذي: "مو عامر" و"هاريس دانو" و"جاكي ريفيرا" و"أزهر أسامة"

- البطولة: "محمد مو عامر" و"تيريسا رويز" و"فرح بسيسو" و"عمر إلبا" و"توبي نيغوي" و"سايمون ريكس" و"جوهانا برادي"

- المؤلفون: "مو عامر" (201، 207، 208) و"هاريس دانو" (202، 208) و"جاكي ريفيرا" (205) و"كريس غابو" (201، 206) و"آنا ساليناس" (204) و"لويس سيفولي" (207) و"أزهر أسامة" (203)

- موقع التصوير: هيوستن، تكساس