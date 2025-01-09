شكرا لقرائتكم خبر عن تهاني عربية لجوزيف عون بانتخابه رئيسًا للجمهورية اللبنانية والان نبدء بالتفاصيل

تهنئة (أبو الغيط)

تهنئة البديوي

الدمام - شريف احمد - هنأ رئيس البرلمان العربي محمد أحمد اليماحي، الرئيس جوزيف عون بمناسبة انتخابه رئيسًا للجمهورية اللبنانية، وكذا الشعب اللبناني على إتمام هذا الاستحقاق الدستوري المهم.وأعرب اليماحي عن ثقته أن هذا الإنجاز سيفتح صفحة جديدة للبنان نحو تحقيق الأمن والاستقرار السياسي والاقتصادي.وأكد دعم البرلمان العربي الكامل، ووقوفه التام مع الجمهورية اللبنانية في قضاياها الاستراتيجية كافة، وكل ما يحقق أمن واستقرار لبنان على جميع المستويات وتطلعات شعبها في التنمية والاستقرار.هنأ الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط، العماد جوزيف عون على انتخابه رئيسًا للجمهورية اللبنانية وحصوله على ثقة مجلس النواب اللبناني.وأعرب عن خالص تمنياته للرئيس اللبناني الجديد بالنجاح والتوفيق في قيادة دفة البلد، والعبور به إلى بر الأمان والاستقرار.ورحب أبو الغيط، في بيان، بنجاح لبنان في انتخاب رئيس للجمهورية، مجددًا مواصلة الجامعة العربية بالدور المنوط بها إزاء دعم لبنان وشعبه، وتطلعها للعمل والتعاون مع قيادته الجديدة في كل ما من شأنه أن يسهم في ترسيخ أمنه وسيادته واستقراره وتعافيه في أسرع الآجال.هنأ الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم محمد البديوي، فخامة الرئيس جوزيف عون بمناسبة انتخابه رئيسًا للجمهورية اللبنانية.وأعرب عن تمنياته له في أن يسهم انتخابه رئيسًا للجمهورية اللبنانية في تحقيق تطلعات الشعب اللبناني في الاستقرار والرخاء والتنمية، وتعزيز العلاقات التاريخية بين مجلس التعاون ولبنان.وأكد على ماورد في البيان الختامي الصادر عن المجلس الأعلى في دورته الخامسة والأربعين، بشأن مواقف مجلس التعاون الثابتة مع الشعب اللبناني الشقيق وعن دعمه المستمر لسيادة لبنان وأمنه واستقراره، وللقوات المسلحة اللبنانية التي تحمي حدوده، والتشديد على ضرورة تطبيق قرار مجلس الأمن رقم 1701، لاستعادة الأمن والاستقرار الدائم في لبنان، وضمان احترام سلامة أراضيه واستقلاله السياسي وسيادته داخل حدوده المعترف بها دوليًا، وبسط سيطرة الحكومة اللبنانية على جميع الأراضي اللبنانية، وفق قرارات مجلس الأمن ذات الصلة واتفاق الطائف.