شكرا لقرائتكم خبر عن طقس الصباح الباكر.. ضباب متباين الشدة على أجزاء من 11 منطقة والان نبدء بالتفاصيل

أماكن انتشار الضباب

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أمطار خفيفة على مكة

الدمام - شريف احمد - نبه المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس، من ضباب خفيف إلى متوسط على أجزاء من 11 منطقة خلال ساعات الصباح الباكر يوم الجمعة، تستمر حتى الساعة 8 صباحًا.وتتمثل التأثيرات المصاحبة في تدني مدى الرؤية الأفقية (3 – 5) كيلومترات في أماكن الضباب الخفيف، وشبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية (3 – 5) كيلومترات على أماكن الضباب المتوسط.المنطقة الشرقية: الجبيل والخبر والدمام والظهران والقطيف ورأس تنورة والخفجي والنعيرية وقرية العليا وحفر الباطن.الرياض: الزلفي والغاط والمجمعة وشقراء والدوادمي والقويعية وعفيف والدرعية والعاصمة الرياض وثادق وحريملاء ورماح وضرما ومرات.مكة المكرمة: أضم وميسان وبني يزيد وجذم ويلملم والشفا والهدا والطائف.الجوف: القريات ودومة الجندل وسكاكا وطبرجل.تبوك: المعظم وتيماء.الحدود الشمالية: العويقيلة وطريف وعرعر ورفحاء.الباحة: الجحرة والمخواة وفرعة غامد الزناد وقلوة والباحة والعقيق والقرى والمندق وبلجرشي وبني حسن.حائل: الحائط والسليمي والشملي والشنان والغزالة والكهفة والمستجدة وبقعاء وحائل وسميراء وغزلانة وموقق.القصيم: الأسياح والبدائع والبكيرية والثامرية والخبراء والرس والشماسية والعمار والفوارة والمذنب والنبهانية وبريدة ورياض الخبراء وضرية وعقلة الصقور وعنيزة وعيون الجواء.عسير: النماص وبلقرن وتنومة والمجاردة وبارق ورجال ألمع ومحايل وأبها وأحد رفيدة والحرجة والربوعة وخميس مشيط وسراة عبيدة وظهران الجنوب.جازان: الحرث والدائر والريث والعارضة والعيدابي وفيفا وهروب وأبو عريش وأحد المسارحة والطوال والفطيحة وصامطة وصبيا وضمد.يتوقع المركز الوطني للأرصاد استمرار الأمطار الخفيفة على أجزاء من مطقة مكة المكرمة خلال ساعات المساء، تستمر حتى الساعة 11 مساء اليوم الخميس.ويشمل التنبيه العاصمة المقدسة والطائف وأضم وميسان.وتشمل التأثيرات المصاحبة رياحًا نشطة، وتدنيًا في مدى الرؤية الأفقية، وصواعق رعدية.