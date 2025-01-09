شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق أولى الرحلات الجوية المباشرة المنتظمة بين السعودية وجيبوتي والان نبدء بالتفاصيل

رفع مستوى التنسيق بين البلدين

ركيزة لتعزيز العلاقات الثنائية

الدمام - شريف احمد - انطلقت أولى الرحلات الجوية المباشرة المنتظمة بين المملكة العربية السعودية وجمهورية جيبوتي، وذلك عبر الناقل الجوي السعودي "طيران ناس" بواقع 3 رحلات أسبوعية، بحضور سفيري المملكة وجمهورية جيبوتي.وتعد هذه خطوةً تسهّل التواصل وتعزز التبادل التجاري والسياحي بين البلدين.أتت هذه الخطوة الإيجابية نتيجةً للجهود المبذولة في اللجنة السعودية الجيبوتية المشتركة، التي أسهمت في رفع مستوى التنسيق بين البلدين وتعزيز التعاون المشترك في شتى المجالات التجارية والاقتصادية، بما يعود أثره على الشعبين الشقيقين.وستسهم هذه الخطوة في ربط المملكة بجميع دول قارة إفريقيا، وصولًا إلى بقية دول العالم، وزيادة الوجهات الدولية تحقيقًا لمستهدفات الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية.تمثل أن اللجنة السعودية الجيبوتية المشتركة ركيزة أساسية لتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين على مختلف الأصعدة، إذ حققت في دوراتها الست السابقة العديد من النجاحات المثمرة، أبرزها تفعيل المنطقة اللوجستية السعودية في جيبوتي التي ستسهم في زيادة الصادرات للبلدين، وتعزيز حركة التجارة البحرية وصولًا للأسواق الدولية.إضافةً إلى توقيع 17 اتفاقية ومذكرة تفاهم في المجالات الاقتصادية والثقافية والاجتماعية، لتعزيز التعاون بين الجانبين، مع استمرار المباحثات بشأن 21 اتفاقية ومذكرة تفاهم إضافية لتعميق التعاون، وزيادة التبادل التجاري، مستفيدين من الاجتماعات الدورية والمبادرات المشتركة التي تعود بالنفع على الطرفين وتسهم في تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.