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القاهرة - سامية سيد - كتب حسام الحاجالأربعاء، 08 يناير 2025 11:50 م
شهدت أخبار الرياضة المصرية اليوم الأربعاء 8-1-2024 العديد من الأحداث المهمة ويأتى على رأسها خسارة منتخب مصر لرجال كرة اليد أمام نظيره النرويجى بنتيجة 33-29 فى إطار بطولة إسبانيا الودية الدولية.
عودة دغموم وغياب العراقي.. 23 لاعبًا في قائمة المصري لمباراة إنيمبا النيجيري بالكونفيدرالية
أعلن علي ماهر المدير الفني للفريق الأول للكرة بالنادي المصري، عن قائمة لاعبيه المختارة للسفر إلى نيجيريا استعدادًأ لمباراته بالجولة الخامسة من دور المجموعات للنسخة الثانية والعشرين لبطولة الكونفيدرالية الأفريقية والتي تجمعه بمضيفه فريق إنيمبا النيجيري والمقرر إقامتها في السادسة مساء الأحد المقبل على ستاد جودسويل أكبابيو بمدينة أويو النيجيرية.
دشن النادي الإسماعيلى، فرعه في مدينة الغردقة، استعدادا لخوض منافسات المراحل السنية، في منطقة البحر الأحمر، وذلك في إطار سعي مجلس إدارة النادي، برئاسة نصر أبو الحسن، لاكتشاف أبرز المواهب.
غادرت بعثة فريق نادي بيراميدز إلى أنجولا استعدادا لمواجهة ساجرادا في إطار مباريات دوري أبطال أفريقيا.
خسر منتخب مصر لرجال كرة اليد أمام نظيره النرويجى بنتيجة 33-29 فى إطار بطولة إسبانيا الودية الدولية التى يشارك فىيها المنتخب استعدادا لبطولة العالم التي تستضيفها الدنمارك والنرويج خلال الفترة من 14 يناير إلى 2 فبراير، ويلعب الفراعنة فى مجموعه تضم كلا من كرواتيا والأرجنتين والبحرين.
جمع الدولى التونسى سيف الدين الجزيرى مهاجم فريق الكرة الأول بنادى الزمالك متعلقاته من النادى وغادر القلعة البيضاء.
أعلن مارسيل كولر، المدير الفني للأهلى عن قائمة الفريق المتوجهة إلى كوت ديفوار، استعدادًا لمواجهة استاد أبيدجان، في الجولة الخامسة من دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا، والتى شهدت عودة محمد هانى بعد غياب طويل للإصابة، مع استبعاد كهربا.
أرسل النادى الأهلى خطاباً إلى اتحاد الكرة يطالب فيه بتنفيذ القرار الصادر عن الاتحاد بتاريخ 25 ديسمبر الماضي الذى يمنع قيد أى لاعب في فترة القيد الحالية إلا بعد تحصيل كامل رسوم القيد مقدما وقيام الأندية بسداد الديون المستحقة عليها من الفترات السابقة.
استقر مسئولو نادى الزمالك برئاسة حسين لبيب على تأجيل الإعلان عن تجديد عقد احمد سيد زيزو لاعب الفريق الأول بالنادى، للأسبوع المقبل.
حرص القبرصي بابا فاسيليو المدير الفني السابق لفريق الاتحاد السكندري على إصدار بيان عقب إقالته من تدريب زعيم الثغر، على ضوء الهزيمة المفائجة من فريق تيم اف سي وتوديع بطولة كأس مصر.
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