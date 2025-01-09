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شهدت أخبار الرياضة المصرية اليوم الأربعاء 8-1-2024 العديد من الأحداث المهمة ويأتى على رأسها خسارة منتخب مصر لرجال كرة اليد أمام نظيره النرويجى بنتيجة 33-29 فى إطار بطولة إسبانيا الودية الدولية.

عودة دغموم وغياب العراقي.. 23 لاعبًا في قائمة المصري لمباراة إنيمبا النيجيري بالكونفيدرالية

أعلن علي ماهر المدير الفني للفريق الأول للكرة بالنادي المصري، عن قائمة لاعبيه المختارة للسفر إلى نيجيريا استعدادًأ لمباراته بالجولة الخامسة من دور المجموعات للنسخة الثانية والعشرين لبطولة الكونفيدرالية الأفريقية والتي تجمعه بمضيفه فريق إنيمبا النيجيري والمقرر إقامتها في السادسة مساء الأحد المقبل على ستاد جودسويل أكبابيو بمدينة أويو النيجيرية.