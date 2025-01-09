إبراهيم محمد حكما لمباراة الزمالك وأبوقير للأسمدة بكأس مصر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت لجنة الحكام برئاسة وجيه أحمد طاقم حكيم مباراة الزمالك وأبو قير للأسمدة غدا بقيادة إبراهيم محمد ضمن مباريات دور الـ32 من عمر بطولة كأس مصر.

ويأتى طاقم تحكيم كالتالى:

واختتم الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك استعداداته لمواجهة أبو قير للأسمدة فى منافسات دور الـ 32 من بطولة كأس مصر باللقاء الذى يقام فى الثانية والنصف ظهر الخميس باستاد القاهرة الدولي.

وحرص المدير الفني على مناقشة جهازه المعاون حول الطريقة الفنية التي سيتم الاعتماد عليها، فى المباراة.

كما حذر جروس لاعبيه من الاستهتار بالخصم حيث شدد على اللاعبين على أهمية المباراة المقبلة، وعدم الاستهتار بالفريق المنافس، لتلافي مفاجآت كأس مصر. وطالب المدير الفني لاعبيه ببذل أقصى جهد في الفترة الحالية استعداداً للقاء.