أمين سلام: في الدورة الثانية العماد جوزاف عون رئيساً بـ 108 أصوات

أشار وزير الاقتصاد في حكومة تصريف الاعمال أمين سلام، في تصريح له أن "في الدورة الثانية من بعد ظهر اليوم سنبارك للبنان وشعبنا الصامد بعماد الوطن رجل الدولة جوزاف عون رئيساً للجمهورية اللبنانية بـ ١٠٨ اصوات. ‏من هنا تبدأ مسيرة إنقاذ البلد والسير نحو الاستقرار والازدهار والامان ".

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