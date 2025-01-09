لفت الرّئيس الأميركي جو بايدن، إلى أنّ "اليوم، عقد مجلس النّواب اللبناني جلسةً لانتخاب رئيس لبنان المقبل، وصوّتت الأغلبيّة السّاحقة من أعضاء البرلمان لصالح جوزاف عون. أهنّأه على انتخابه رئيسًا للبنان"، مشيرًا إلى أنّ "انتخاب الرّئيس عون يأتي بعد ستّة أسابيع فقط من تأمين الولايات المتّحدة إنهاء الأعمال العدائيّة بين حزب الله وإسرائيل".
وركّز في بيان، على أنّ "الآن، سيوفّر الرّئيس عون القيادة الحاسمة، بينما ينفّذ لبنان وإسرائيل وقف الأعمال العدائيّة بشكل كامل، مع عودة مئات الآلاف من الأشخاص إلى منازلهم، ومع تعافي لبنان وإعادة بنائه"، معلنًا أنّ "الرّئيس عون يحظى بثقتي، وأعتقد بقوّة أنّه القائد المناسب لهذا الوقت".
وذكر بايدن أنّ "لأكثر من عامين، عانى الشعب اللبناني ليس فقط من حرب مدمّرة وأزمة ماليّة مستمرّة، بل وأيضًا من غياب القيادة الوطنيّة. والآن، ومن خلال نوّابه المنتخبين، مارس شعب لبنان حقّه الدّيمقراطي في اختيار مستقبله"، مبيّنًا أنّه "اختاروا طريقًا يتماشى مع السّلام والأمن والسّيادة وإعادة الإعمار، بالشّراكة مع المجتمع الدولي، وستواصل الولايات المتّحدة الأميركيّة دعمهم على طول ذلك الطّريق".
كانت هذه تفاصيل خبر بايدن هنأ عون: يحظى بثقتي وسيوفر قيادة حاسمة بينما ينفذ لبنان وإسرائيل وقف الأعمال العدائية بالكامل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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