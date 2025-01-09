قاسم هاشم: بري سعى الى التوافق ونحن لا نعد انفسنا خاسرين

أشار النائب قاسم هاشم، في حديث لـ"MTV"، الى أن "رئيس مجلس النواب نبيه بري سعى الى التوافق ونحن لا نعد انفسنا خاسرين. ما دام لبنان ربح، نحن ربحنا".

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