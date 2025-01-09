معوض: عون رئيس جامع ومدعوم دوليًا و"الثنائي" اتخذ قرارًا بإعادة ربط لبنان بمحيطه

أكّد رئيس حركة "الاستقلال" النّائب ​ميشال معوض​، أنّ "دعمنا لقائد الجيش ​جوزاف عون​ لرئاسة الجمهوريّة ليس جديدًا، وموقفنا منه لا علاقة له بموقف المجتمع الدّولي".

وأشار، في تصريح لقناة الـ"LBCI"، إلى أنّ "المجتمع الدّولي لا ثقة له في الطّبقة الحاكمة، ولن يساعد لبنان في ظلّ الفراغ الرّئاسي، ونَعتبر أنّ عون رئيس جامع وواضح ومدعوم من المجتمع الدّولي"، مشدّدًا على "أنّه كان أوّل من حاول لبننة الاستحقاق الرّئاسي بترشحه للرّئاسة، والثّنائي الشّيعي اعتبر ذلك تحدّيًا".

ولفت معوّض إلى أنّه "عندما حاول الخارج بالتّفاهم مع الثّنائي فرض رئيس ممانع، رفضنا الأمر ولم نسر به". ورأى أنّ "الثّنائي اتخذ قرارًا واضحًا بإعادة ربط لبنان بمحيطه العربي والدّولي"، مركّزًا على أنّ "لا مزايدةً في إعادة بناء الإعمار والهيكلة والسيادة من دون مظلّة دوليّة عربيّة".

وذكر أنّه "كانت هناك مجموعة اجتماعات بين الثّنائي وعون، في توجّه واضح برفضه أن يأتي كرئيس مكبّل"، مبيّنًا أنّ "خطاب القسم خطاب واضح وصارم، والمطلوب من "حزب الله" التّسريع بالتّحوّل الحاصل، وهناك حاجة لأكبر التفاف حول الرّئيس".

كما شدّد على أنّ "حرب الإسناد كسرت لبنان، والمشروع الإقليمي الايراني سقط، واتفاق وقف إطلاق النّار وضع حدًّا للعمل العسكري مع إسرائيل".