ملك الأردن هنأ عون: نقف إلى جانب لبنان في دعم سيادته وأمنه وسلامة أراضيه

أعلن مكتب الإعلام في رئاسة الجمهوريّة، أنّ "رئيس الجمهوريّة ​جوزاف عون​ تلقّى برقيّة تهنئة من ملك الأردن ​عبد الله الثاني​، هنّأه فيها بانتخابه رئيسًا للجمهوريّة، وجاء فيها:

يسرّني أن أبعث إلى أخي العزيز بأطيب التحيّات وخالص التّمنّيات بدوام الصّحة والسّعادة، وأن أعبّر عن تهنئتنا ومباركتنا بالثّقة الّتي أولاكم إيّاها مجلس النّواب اللّبناني، بانتخابكم رئيسًا للجمهوريّة اللّبنانيّة.

ويطيب لي أن أعرب لكم باسمي وباسم شعب الأردن وحكومته، عن أحرّ التّهاني وأصدق المشاعر الأخويّة بهذه المناسبة، متمنّيًا لكم التّوفيق في حمل أمانة المسؤوليّة لتعزيز مسيرة التّقدّم والتّطوير في بلدكم الشّقيق، وتحقيق الازدهار لشعبكم العزيز.

وإنّني إذ أجدّد على وقوف الأردن إلى جانب لبنان في دعم سيادته وأمنه وسلامة أراضيه، لأعبّر عن حرصنا على تعزيز علاقاتنا المتجذّرة، وتوسيع فرص التّعاون، وإدامة التّنسيق الوثيق إزاء مختلف القضايا، بما يحقّق مصالحنا المشتركة، ويعزّز وحدة الصف العربي، سائلاً الله أن يحفظكم ويرعاكم، ويمتعكم بدوام الصّحة والعافية، ويحقّق للشّعب اللّبناني العزيز المزيد من التّقدّم والرّفعة".