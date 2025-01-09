رئيس الجمهورية جوزاف عون وصل إلى قصر بعبدا وتسلّم سلطاته الدستورية

وصل رئيس الجمهورية جوزاف عون الى القصر الجمهوري في بعبدا، حيث تقام مراسم استقبال رسمية من الحرس الجمهوري.

وتسلّم رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون سلطاته الدستورية في القصر الجمهوري في بعبدا، بعدما اقسم اليمين الدستورية في مجلس النواب وألقى خطاب القسم.

وعند وصول الرئيس عون الى مدخل القصر، آتياً من مجلس النواب في موكب رسمي، عزفت موسيقى الجيش لحن التعظيم ثم النشيد الوطني اللبناني، وحيّا العلم اللبناني. في هذا الوقت، رفع العلم على السارية الرئيسية لمدخل القصر وفوق منزل الرئيس.

بعدها استعرض رئيس الجمهورية كتيبة تشريفات من لواء الحرس الجمهوري. وأطلقت المدفعية إحدى وعشرين طلقة ترحيبا بالرئيس، بينما اطلقت البواخر الراسية في مرفأ بيروت صفّاراتها للمناسبة.

بعد ذلك، صافح الرئيس عون المدير العام لرئاسة الجمهورية انطوان شقير وعميد مجلس الاوسمة علي حمد والمدراء العامّين في الرئاسة وقائد لواء الحرس الجمهوري ورئيس مكتب الاعلام. ثم انتقل الى صالون السفراء وسط صفيّن من رمّاحة الحرس الجمهوري، حيث التقطت له الصور الرسمية على كرسي الرئاسة لينتقل بعدها الى مكتبه حيث تسلّم وسام الاستحقاق اللبناني الوشاح الاكبر من الدرجة الاستثنائية والقلادة الكبرى لوسام الارز الوطني، وتلا عميد مجلس الاوسمة تعريفاً بالوسامين وقال:

"رئيس الجمهورية، بموجب المادة 26 من المرسوم الاشتراعي رقم 122، الصادر بتاريخ 12 حزيران سنة 1959 ، يعتبر رئيس الجمهورية بحكم مهامه، حاملاً الرتبة الاستثنائية ورئيساً أعلى لحملة وسام الاستحقاق اللبناني، ويحتفظ بهذه الرتبة بعد انتهاء ولايته. كذلك، وبموجب المادة 35 من المرسوم الاشتراعي، رقم 122 الصادر بتاريخ 12 حزيران سنة 1959، يعتبر رئيس الجمهورية بحكم مهامه، حاملاً القلادة الكبرى، ورئيساً أعلى لحملة وسام الارز الوطني، ويحتفظ بالقلادة الكبرى بعد انتهاء ولايته."

والتقطت للرئيس عنه بعد ذلك الصور مرتديا الوشاح ومتقلّدا القلادة.