نقل موقع "أكسيوس" عن مسؤولين إسرائيليين، أن "رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو ووزير الدفاع وقيادة الجيش لا يريدون سحب القوات بالكامل من جنوب لبنان، ويريدون إبقاء قوات في 3 مواقع رئيسية بجنوب لبنان".

كانت هذه تفاصيل خبر "أكسيوس" عن مسؤولين إسرائيليين: نتانياهو وكاتس وقيادة الجيش يريدون إبقاء قوات في 3 مواقع رئيسية بجنوب لبنان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.