شكرا لقرائتكم خبر عن ضياء رشوان: علاقات مصر قوية وممتدة ولا تنحاذ لطرف ومصالحها متوازنة والان مع تفاصيل الخبر

قال الكاتب الصحفى ضياء رشوان، إن الاستقلال هو عدم قدرة أحد على تغيير مسارك أو إرادتك بناء على مصلحة يمكن الضغط عليك بها أو إغراءك، ومصر علاقتها قوية وممتدة ومتشعبة ولا تنحاذ لطرف معين، ومصالحها موزعة ومتوازنة.

وأضاف ضياء رشوان، خلال حلوله ضيفا بقناة إكسترا نيوز، أن مصر لها علاقة استراتيجية مع الولايات المتحدة الأمريكية وفى نفس الوقت لدينا علاقة اقتصادية شاملة مع الاتحاد الأوروبى ومع روسيا، والصين، ولا يوجد طرف من هذه الأطراف يستطيع أن يقول لمصر :"بحكم علاقتى بيكى قلصى علاقتك مع الطرف الآخر".



ولفت ضياء رشوان إلى أنه كان من الواجب أن تسلح مصر نفسها وتنوع مصادر السلاح، حتى لا تكون فى لحظة ما فى مواجهة أو شبه مواجهة أو ردع أو تلويح بأن تقول دولة لها مش هديكى سلاح، وبالتالى لدينا سلاح روسى وأمريكى وصينى، وسلاح فرنساوى وغواصات ألمانية، وبالتالى السياسة الخارجية تخدم تنوع الدولة لمواردها.



