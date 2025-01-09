اخبار العالم

استشهاد أربعة فلسطينيين في غارة إسرائيلية على دير البلح

0 نشر
سارة السيد 0 تبليغ

شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن استشهاد أربعة فلسطينيين في غارة إسرائيلية على دير البلح والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

استشهد أربعة فلسطينيين وأصيب عدد آخر بجروح مختلفة، في غارة إسرائيلية الليلة، استهدفت منزلًا بمدينة دير البلح وسط قطاع غزة.في السياق ، أفادت مصادر طبية فلسطينية، بإصابة عدد من الفلسطينيين بجروح، في قصف إسرائيلي استهدف مدرسة تؤوي نازحين ومنزلًا في مخيم النصيرات وسط القطاع، وصفت جراح بعضهم بالخطيرة ، ترافق ذلك مع تواصل القصف المدفعي والجوي المكثف شمال المخيم وعلى الخليج 365 الشمالية من القطاع.

نسخ الرابط تم نسخ الرابط

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا