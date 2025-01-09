استشهاد أربعة فلسطينيين في غارة إسرائيلية على دير البلح

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

استشهد أربعة فلسطينيين وأصيب عدد آخر بجروح مختلفة، في غارة إسرائيلية الليلة، استهدفت منزلًا بمدينة دير البلح وسط قطاع غزة.في السياق ، أفادت مصادر طبية فلسطينية، بإصابة عدد من الفلسطينيين بجروح، في قصف إسرائيلي استهدف مدرسة تؤوي نازحين ومنزلًا في مخيم النصيرات وسط القطاع، وصفت جراح بعضهم بالخطيرة ، ترافق ذلك مع تواصل القصف المدفعي والجوي المكثف شمال المخيم وعلى الخليج 365 الشمالية من القطاع.

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