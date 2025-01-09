مقتل 16 شخصًا جراء أمطار غزيرة في بوليفيا

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

أودت الأمطار الغزيرة بحياة 16 شخصًا على الأقل وأثَّرت على أكثر من 16 ألف أسرة في بوليفيا منذ نوفمبر الماضي, حسبما أعلنت السلطات.

وذكر نائب وزير الدفاع المدني في بوليفيا, خوان كارلوس كالفيمونتيس -خلال مؤتمر صحفي أمس-, أن الأمطار الغزيرة التي هطلت من نوفمبر وحتى الأسبوع الأول من يناير، أحدثت دمارًا في البلاد وتسببت في فيضانات وانهيارات أرضية مميتة، مشيرًا إلى أن نحو 36 بلدية تعرضت لأضرار جسيمة.

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