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طحنون بن زايد: الاستثمار في التكنولوجيا يعزز الإنتاجية والتنافسية العالمية

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ابوظبي - سيف اليزيد - أبوظبي (الاتحاد)

أكد سمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، نائب حاكم إمارة أبوظبي، مستشار الأمن الوطني، أهمية الاستثمار في التكنولوجيا والتعاون مع الشركات التقنية العالمية مثل مايكروسوفت، مؤكداً سموه أن ذلك يساهم في خلق بيئة عمل فعالة ومبتكرة، مما يعزز الإنتاجية والتنافسية العالمية.
وكتب سموه عبر منصة «إكس» أمس: «التقيت ساتيا ناديلا الرئيس التنفيذي لشركة مايكروسوفت حيث ناقشنا التطورات في مجال الذكاء الاصطناعي ودور مايكروسوفت المحوري في تعزيز الابتكار وتطوير البنية التحتية الذكية. إن الاستثمار في التكنولوجيا والتعاون مع الشركات التقنية العالمية مثل مايكروسوفت يساهم في خلق بيئة عمل فعالة ومبتكرة، مما يعزز الإنتاجية والتنافسية العالمية».

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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