شكرا لقرائتكم خبر عن ضياء رشوان: الرئيس السيسى انتهج سياسية خارجية مختلفة والان مع تفاصيل الخبر

علق الكاتب الصحفى ضياء رشوان، على القمة الثلاثية "مصر واليونان وقبرص" قائلا:" هى القمة العاشرة بدأت فى نوفمبر 2014، بعد حوالى 4 أشهر من تولى الرئيس السيسى، حيث انتهج سياسية خارجية مختلفة بمعنى أنها شهدت أكبر عدد ممكن من الاتصالات الهاتفية والزيارات الخارجية أو استقبال الضيوف فى مصر أو القمم الافتراضية".

وأضاف ضياء رشوان، خلال حلوله ضيفا بقناة إكسترا نيوز، أنه خلال العشر سنوات الماضية سافر الرئيس السيسى لحضور قمم بمعدل 17 سفرية فى العام، وهى 173 زيارة خارجية لرئيس الجمهورية لكل قارات العالم.

وأوضح ضياء رشوان أن سفريات الرئيس السيسى كانت تأتى فى الإطار العربى سواء فى الزيارات الخارجية أو الاستقبالات الداخلية أو القمم الثلاثية أو الجماعية أو الاتصالات الهاتفية أو استقبال المسئولين، وكل ذلك يعطى رسالة واضحة بأن مصر لا تنتمى ولن تنتمى لحلف، وبالتالى لا تتأثر مصالحها بأى شكل من أشكال الانتماء لحلف حول العالم.



