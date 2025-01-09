“المركزي الصيني” يُجري عمليات إعادة شراء عكسية بقيمة 4.1 مليارات يوان

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

أجرى البنك المركزي الصيني، عمليات إعادة شراء عكسية لأجل سبعة أيام، بقيمة 4.1 مليارات يوان (حوالي 570.35 مليون دولار أمريكي)، وبسعر فائدة 1.5 %.

وذكرت وكالة الأنباء الصينية “شينخوا” وفقًا لبيان البنك المركزي، الصادر اليوم, أن هذه الخطوة تهدف إلى الحفاظ على السيولة في النظام المصرفي عند مستوى معقول.

وتعد عمليات إعادة الشراء العكسية، عمليات يشتري فيها البنك المركزي أوراقًا مالية من البنوك التجارية من خلال تقديم عطاءات، مع الاتفاق على إعادة بيعها إليها مرة أخرى في المستقبل.

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