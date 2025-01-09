الامارات | 227 مدرسة خاصة في دبي تطبق 17 منهاجاً تعليمياً

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - سجلت المدارس الخاصة في إمارة دبي نمواً في أعداد الطلبة بنسبة 6% للعام الدراسي الجاري 2024-2025، وفقاً للتقرير الدوري لهيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي، الذي أشار إلى افتتاح 10 مدارس خاصة جديدة في العام الدراسي الجاري، ليصل بذلك إجمالي عدد المدارس الخاصة في دبي إلى 227 مدرسة، تستقبل 387 ألفاً و441 طالباً وطالبة ينتمون إلى 185 جنسية.

مستهدفات ومؤشرات

ويتماشى افتتاح هذه المدارس الجديدة، ونمو أعداد الطلبة الملتحقين بمنظومة التعليم المدرسي الخاص في دبي، مع مؤشرات استراتيجية التعليم 33 التي تستهدف افتتاح 100 مدرسة خاصة جديدة على الأقل بحلول عام 2033، والإسهام في إثراء تنوّع المشهد التعليمي بدبي، وتلبية الاحتياجات التعليمية للمواطنين والمقيمين في الإمارة، من خلال توفير تعليم عالي الجودة، يرتكز على جودة حياة الطلبة، ويتناسب مع مختلف الثقافات.

وجهة جاذبة

وقالت مدير عام هيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي، عائشة عبدالله ميران: «تواصل دبي ترسيخ مكانتها وجهة دولية جاذبة للعائلات الساعية للحصول على جودة تعليم بمعايير عالمية، والوجهة المفضلة للمعلمين الدوليين المتطلّعين إلى الإسهام في تشكيل أجيال المستقبل، حيث يعكس التوسع في افتتاح مدارس جديدة، والنمو المتواصل في أعداد الطلبة بشكل عام، وأعداد الطلبة الإماراتيين خصوصاً، قوة المنظومة التعليمية في إمارة دبي، وتنافسيتها على المستويين الإقليمي والدولي».

وأضافت: «ستسهم استراتيجية التعليم 33 في تعزيز فرص النمو في هذا القطاع الحيوي، من خلال خلق مسارات للتعلم مدى الحياة، تضمن حصول كل متعلّم على الفرصة التي تدعم نموه وتطوره في عالم متغير بوتيرة متسارعة، إضافة إلى بناء مجتمع دامج يشمل الجميع، ويمكّن المتعلمين من اكتساب المهارات الضرورية ضمن نظام تعليمي يستشرف المستقبل، ويعزز الابتكار، ويلبّي مستهدفات خطة دبي 2033، وأجندتيها الاقتصادية والاجتماعية».

مناهج متنوعة

وتحتضن منظومة المدارس الخاصة في دبي 17 منهاجاً تعليمياً متنوعاً، ويأتي المنهاج البريطاني في المرتبة الأولى من حيث أعداد الطلبة، إذ يستقطب أكثر من ثلث الطلبة بنسبة بلغت 37%، يليه المنهاج الهندي بنسبة 26%، ثم المنهاج الأميركي بنسبة 14%، ومنهاج البكالوريا الدولية بنسبة 7%، والمنهاج البريطاني - البكالوريا الدولية بنسبة 4%.

طلبة إماراتيون

ويلتحق 33.2 ألف طالب إماراتي بالمدارس الخاصة في دبي، ويُعد المنهاج الأميركي الخيار الأول للعائلات الإماراتية، يليه المنهجان البريطاني والبكالوريا الدولية، وتركز «استراتيجية التعليم 33» على تمكين الطلبة الإماراتيين، من خلال توفير تعليم عالمي المستوى، يعزز جودة حياة الطلبة ويُرسخ مبدأ التعلّم مدى الحياة.

وبحسب التقرير، تواصل دبي تعزيز مكانتها وجهة دولية جاذبة ومفضّلة للمعلمين الدوليين، حيث تحتضن المدارس الخاصة في دبي 27 ألفاً و284 معلماً ومعلمة بنسبة زيادة بلغت 9%، مقارنة بالعام الدراسي الماضي، ما يعكس نجاح إمارة دبي في استقطاب معلمين متميزين من جميع أنحاء العالم، ويعزز موقعها وجهة رئيسة للتربويين الباحثين عن تطوير حياتهم المهنية.

ويأتي تقرير بيانات المدارس الخاصة في دبي ضمن مبادرة الهيئة لإطلاق تقارير دورية، تستهدف إتاحة المعلومات المتعلقة بهذا القطاع الحيوي، وتزويد المجتمع التعليمي والمعنيين بكل التحديثات حوله، والتحليلات المنهجية التي تهم القائمين على العملية التعليمية بشكل دوري، وانطلاقاً من العناية الكبيرة التي توليها حكومة دبي للبيانات التي تشكّل عماد التخطيط الدقيق للمستقبل، وعملاً بتوجيهات القيادة الرشيدة بالتعامل مع البيانات والمعلومات بأسلوب علمي يدعم توجهات التنمية ضمن مختلف القطاعات.