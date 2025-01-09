شكرا لقرائتكم خبر عن بعد ارتفاع ملحوظ لعيار 21.. سعر الذهب اليوم الخميس 9 يناير 2025 والان مع تفاصيل الخبر

يستقر سعر الذهب في مصر اليوم الخميس 9 يناير 2025، لجميع الأعيرة الذهب في السوق المصرى، عقب ارتفاع مفاجئ في سعر الذهب أمس الأربعاء، وفي ما يلي سعر الذهب اليوم

سعر الذهب في مصر اليوم :

عيار 24 يسجل 4304 جنيهات.

عيار 21 يسجل 3765 جنيها.

عيار 18 يسجل 3227 جنيها.

الجنيه الذهب 30120 جنيها.

ويشهد سعر الذهب العالمي محاولات للارتفاع وهو ما يساعد سعر الذهب في مصر على محاولته للخروج من منطقة التداولات العرضية التي تؤثر عليه خلال الفترة الأخيرة، ولكن يبقى الاستقرار الحالي في سعر صرف الدولار مقابل الجنيه يحد من فرص ارتفاع الذهب بشكل ملحوظ.

الفترة الحالية يسيطر عليه الترقب في الأسواق لمعرفة المسار المنتظر خلال العام 2025، ومع بداية العام بدأت عمليات استحقاق الشهادات البنكية والتي حتى الآن لم تظهر خروج سيولة نقدية كبيرة من القطاع البنكي حيث لجأ العديد من الأفراد إلى إعادة الاستثمار في الشهادات بدلا من نقل السيولة النقدية إلى استثمار آخر.