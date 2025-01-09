مصرع 5 أشخاص بحرائق الغابات في لوس أنجلوس

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

أعلنت السلطات الأمريكية، أن خمسة أشخاص على الأقل لقوا مصرعهم في حرائق الغابات التي اندلعت عند مشارف لوس أنجلوس، والتي لا تزال خارج السيطرة، مُحذرة من أنّ هذه الحصيلة مرشحة للارتفاع.

وقال قائد شرطة مقاطعة لوس أنجلوس روبرت لونا: “إنه في وقت سابق تم الإعلان عن سقوط قتيلين، وارتفع العدد إلى خمسة مع استمرارنا بالتقدم في هذه المنطقة”.

وأضاف “تذكروا أن الوضع لا يزال مُتقلبا للغاية، والحريق لم يجرِ احتواؤه إطلاقًا”.

وأدت الحرائق إلى تدمير مئات المباني؛ مما دفع المسؤولين إلى إصدار أوامر لنحو 70 ألفًا بإخلاء منازلهم.

وكانت الرياح القوية قد أججت الحرائق التي اجتاحت أكثر من 2900 هكتار من الأراضي وأجبرت عشرات الآلاف من الأشخاص على النزوح من منازلهم، فيما حذر خبراء الأرصاد من أن الرياح يمكن أن تعصف بالمنطقة لعدة أيام وتتسبب في سقوط الأشجار واندلاع حرائق شديدة في الخليج 365 التي لم تشهد أمطارًا غزيرة منذ أشهر.

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