غابريال: لبنان لديه رئيس كفوء سيقوده بشكل مناسب وإدارة ترامب كانت واضحة بدعم البلد

شدّد رئيس مجموعة العمل الأميركيّة من أجل لبنان إد غابريال، على أنّ "لبنان لديه رئيس كفوء سيقوده بشكل مناسب، والولايات المتّحدة الأميركيّة لم تعبّر عن رأيها في الرّئيس بل لعبت دور الشّريك مع لبنان".
وأشار، في تصريح لقناة "الجديد"، إلى أنّ "المرحلة المقبلة ستكون صعبة، ولبنان سيواجه تحدّيات عدّة، ولكن إدارة الرّئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب كانت واضحة في دعمه بالأيّام المقبلة"، لافتًا إلى "أنّني تحدّثت مع الموفد الأميركي آموس هوكشتاين، وكان هدف زيارته الأخيرة تطبيق آليّة الدّعم، وطلبت منه المساعدة في إيجاد مرشّح رئاسي وكان دوره مهمًّا جدًّا".
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