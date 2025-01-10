شكرا لقرائتكم خبر عن غزل المحلة يقترب من ضم أحمد ياسين مدافع البنك الأهلى على سبيل الإعارة والان مع تفاصيل الخبر

اقترب أحمد ياسين، مدافع فريق البنك الأهلى، من الانتقال الى غزل المحلة خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية على سبيل الإعارة لمدة 6 أشهر.

ويعد أحمد ياسين من أفضل اللاعبين في مركز المساك وينضم اللاعب الى غزل المحلة بحثا عن المشاركة في المباريات بسبب عدم اعتماد طارق مصطفى المدير الفني لفريق البنك الأهلى عليه الفترة الماضية.

ويلاقى فريق غزل المحلة نظيره بيراميدز ضمن الجولة الثامنة من عمر بطولة الدورى المصرى الممتاز "دورى NILE" والمقرر لها يوم 15 من الشهر الجارى، حيث تقام على استاد الدفاع الجوى في تمام الساعة الرابعة عصرا.

ويحتل فريق غزل المحلة المركز الحادى عشر بجدول ترتيب مسابقة الدورى المصرى الممتاز "دورى NILE" برصيد 8 نقاط، حيث حقق الفوز في مباراتين وتعادل في مثلهما وتعرض للهزيمة في 3 مباريات.