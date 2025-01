شكرا لقرائتكم خبر عن الأفلام الأكثر حصولا على ترشيحات جوائز نقابة ممثلي الشاشة SAG والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت جوائز نقابة ممثلي الشاشة (SAG) عن ترشيحاتها لـ عام 2025، ومن المقرر أن يقام حفل توزيع الجوائز السنوي الـ 31 يوم الأحد 23 فبراير المقبل في قاعة Shrine Auditorium and Expo Hall، مع بث الحدث مباشرة على منصة نتفليكس.

وتمكنت مجموعة من الأفلام من حصد أكثر عدد من الترشيحات التي جاءت كـ التالى:

حصل فيلم "Wicked" على 5 ترشيحات

حصل فيلم "A Complete Unknown" على 4 ترشيحات

حصل فيلم "Emilia Pérez" على 3 ترشيحات

حصل فيلم "Anora" على 3 ترشيحات

حصل فيلم "Conclave" على ترشيحان

فيلم "The Last Showgirl" – ترشيحان

حصل فيلم " The Brutalist" على ترشيح واحد

حصل فيلم " Dune: Part 2" على ترشيح واحد

حصل فيلم "The Substance" على ترشيح واحد

حصل فيلم "Deadpool & Wolverine" على ترشيح واحد